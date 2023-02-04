Я глубоко поражена решительностью, амбициями и скоростью Украины — Урсула фон дер Ляен о перспективах вступления в ЕС

Вчера, 3 февраля, прошел масштабный саммит Украина-ЕС. Для этого в Киев прибыли президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и еще 15 еврокомиссаров.

Журналистка Елена Ремовская воспользовалась возможностью пообщаться с главой ЕК. Урсула фон дер Ляен рассказала о том, какие шаги Украине еще предстоит предпринять для того, чтобы как можно быстрее вступить в Евросоюз.

— Сложно ли было уговорить еврокомиссаров провести саммит Украина-ЕС в Киеве, учитывая полномасштабную войну?

— Когда я предложила коллегии еврокомиссаров встретиться с украинским правительством, они с радостью приняли предложение и с нетерпением ждали встречи.

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Встреча прошла успешно, так что комиссары вернутся глубоко пораженными и с великолепными воспоминаниями.

— Украина получила семь конкретных требований по вступлению в ЕС. Какие из этих пунктов остаются проблемными?

— Все семь шагов важны. И во всех них мы видим значительный прогресс. Мы должны помнить, что нужно реализовать не один, а несколько шагов.

Я глубоко поражена тем, что борющаяся с агрессором страна демонстрирует столько решимости. Украина неуклонно двигается по пути выполнения этих семи шагов. И я уверена, что вам все удастся.

Впереди еще много тяжелой работы, но первые шаги вы уже сделали.

— Когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС?

— Итак, сейчас нам нужно поработать над широким рядом тем, необходимых для движения Украины на пути к вступлению в ЕС.

Важны не только верховенство права и судебные институции, но и, например, экономическое развитие. Пора провести необходимые реформы и следить за их внедрением.

Поскольку комиссия отслеживает прогресс и анализирует данные, доказательства. Все это будет представлено в важном отчете осенью этого года.

Отчет будет касаться процесса всеобщего расширения ЕС и прогресса, которого достигли страны-кандидаты на членство. А значит, мы должны упорно работать с Украиной, чтобы подготовить качественный отчет к осени.

— Может ли Украина вступить в ЕС за два года?

— Процесс вступления основывается на конкретных достижениях. У стран-кандидатов разные стартовые позиции и опыт. Все зависит от конкретной страны, скорости и качества прогресса.

Жестких терминов нет. Есть только четкие цели, которых следует достичь. Если вы посмотрите на страны, которые уже присоединились к ЕС, то увидите, что некоторым понадобилось несколько лет, а другим — очень много лет. В зависимости от того, насколько стремительным был их прогресс.

Я глубоко поражена решительностью, амбициями и скоростью, с которой Украина продвигается на пути вступления в ЕС. Просто поражает, как много всего вам удается достигать в то время, когда в стране война.

Полное интервью Урсулы фон дер Ляен — видео

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