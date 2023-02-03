Вагомий символ, що ми здолаємо будь-які перешкоди: як пройшов саміт Україна-ЄС та які його результати

Сьогодні, 3 лютого, у Києві відбувся саміт Україна-ЄС. До нього долучились президент Європейської Ради Шарль Мішель та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідери Євросоюзу запевнили, що процес євроінтеграції України незворотній і наша держава обов’язково має стати членом ЄС.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський висловив свої сподівання найближчим часом перейти до перемовин про вступ до ЄС.

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Висновки саміту Україна-ЄС

В рамках саміту Україна-ЄС президент Володимир Зеленський та його команда провели перемовини з лідерами ЄС, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Володимир Зеленський подякував за підтримку Європейського Союзу, яку він надає Україні впродовж останнього року.

Сьогоднішній саміт — це вагомий символ, що ми здолаємо будь-які перешкоди задля зміцнення нашого партнерства та інтеграції.

Президент України зазначив, що наразі важливим питанням, яке потрібно обговорити — це завершення виконання Україною семи рекомендацій від Єврокомісії для здобуття статусу кандидата на вступ до ЄС.

Цієї весни Україна очікує проміжної оцінки Єврокомісії щодо нашого прогресу у виконанні рекомендацій.

Впевнений, що досягнуте Україною заслуговує на позитивну оцінку.

Та крім того Володимир Зеленський додав, що зараз важливо розглянути кроки, які необхідно здійснити найближчим часом.

Наша мета абсолютно чітка — початок переговорів про членство України у Європейському Союзі. І я вірю, що і ЄС уже цього року буде готовий до переговорів щодо вступу України.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель підкреслив, що насамперед його з колегами візит має сигналізувати як державному апарату країни, так і всьому українському народу про єдність з ЄС та майбутнє України як частини союзу.

Ви можете розраховувати на нас. Ми підтримуватимемо ваші зусилля.

Також Шарль Мішель додав, що наразі стоїть важливе питання щодо фінансової, військової та гуманітарної підтримки для України. Підтримка не має закінчуватись, та водночас потрібно знайти способи для заохочення країн ЄС активізувати свої операційні можливості.

Крім того, потрібно не забувати про важливість санкційної політики проти Росії та пошуках усіх винних у вчинення воєнних злочинів і притягнення їх до відповідальності.

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Зі свого боку президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що помітила позитивний прогрес, якого досягла Україна у виконанні семи рекомендацій.

Факт, що під час цієї війни ми тут все ж зібралися й обговорюємо майбутнє України, демонструє, що ми значно сильніші за цього агресора. І так і буде.

Основні питання, які піднімались на саміті Україна-ЄС

Як повідомила кореспондентка BBC News Україна Жанна Безп’ятчук, саміт Україна-ЄС цього року передбачав обговорення щонайменше трьох важливих питань для обох сторін. Однак він не передбачав оголошення нових пакетів допомоги.

Нові санкції проти Росії

Спершу обговорення торкнулось питання нових санкцій проти Росії. Володимир Зеленський зазначив у розмові з європейськими колегами, що країні-агресора вдається досі обходити обмеження.

Тому важливо не допускати цього, вводити нові санкції та не дати Росії можливості реекспортувати технології та комплектуючих для виготовлення ракет, якими вона вбиває українців.

Питання строків для початку перемовин щодо вступу в ЄС

Українська сторона на саміті заявила, що для України важливо мати певний графік та зрозуміти, коли дійсно можуть початись перемовини щодо вступу в ЄС.

Керівники ЄС зазначили, що спочатку необхідно виконати сім обов’язкових завдань, щоб перейти до процесу перемовин.

Загроза нового наступу РФ

Також обидві сторони обговорювали новий масштабний наступ Росії та способи протистояти агресору.

Володимир Зеленський зазначив, що Україні важливо отримати від європейських партнерів далекобійну зброю та ракети, аби не лише оборонятись, але й звільняти свої території.

Як зазначає видання BBC, президент України був дуже конкретним. Натомість лідери ЄС були дуже обережними у своїх формулюваннях та уникали будь-яких прямих обіцянок.

Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн додали, що ЄС буде підтримувати Україну до кінця війни.

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