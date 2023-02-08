Приїхав подякувати особисто: що відомо про візит Володимира Зеленського до Великої Британії

Сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Великої Британії. Він вже зустрівся з прем’єр-міністром країни Ріші Сунаком та виступив у Вестмінстерському палаці перед британським парламентом.
— Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію, — повідомив президент України.
Під час зустрічі Володимира Зеленського з Ріші Сунаком ключовою темою розмови було оборонне співробітництво.
— Поінформував прем’єр-міністра Великої Британії про ситуацію на фронті та про потреби Збройних сил України в озброєнні та військовій техніці. Україні важливо отримати необхідну зброю від наших союзників, щоб зупинити російський наступ та звільнити всі тимчасово окуповані українські території, — сказав Зеленський.
Президента України зустрічали у Вестмінстерському палаці оваціями, які довго не вщухали. Політики слухали Зеленського стоячи.
— Перемога України змінить світ, і це велика зміна, на яку всі чекали. Будь-який агресор знатиме, що з ним станеться, якщо він спробує атакувати світовий порядок, — сказав президент України у зверненні до британського парламенту.
Головні тези виступу Зеленського:
Під час виступу Зеленський закликав союзників надати Україні сучасні винищувачі та створити коаліцію літаків. Тоді ж президент України подарував спікеру парламенту Британії Ліндсею Гойлу шолом одного з найкращих українських пілотів, на якому написано: “Ми маємо свободу — дайте нам крила, щоб її захистити”. Зеленський додав:
— Я вірю, що цей символ допоможе нам у нашій наступній коаліції, коаліції літаків… крил за свободу.
Я піду сьогодні з парламенту, заздалегідь подякувавши вам за потужні англійські літаки, — сказав президент України.
Я піду сьогодні з парламенту, заздалегідь подякувавши вам за потужні англійські літаки, — сказав президент України.
Після виступу перед британським парламентом Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.
Для мене честь — бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх.
Для мене честь — бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх.
— Вдячний Його Величності за теплу зустріч і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії, — сказав Зеленський.
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Нещодавно у Києві пройшов саміт Україна — ЄС. Читай про результати саміту за посиланням.
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