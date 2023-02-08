Приехал поблагодарить лично: что известно о визите Владимира Зеленского в Великобританию

Сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Великобританию. Он уже встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком и выступил в Вестминстерском дворце перед британским парламентом.

Визит Зеленского в Великобританию: что известно

— Великобритания одна из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию, — сообщил президент Украины.

Во время встречи Владимира Зеленского с Риши Сунаком ключевой темой разговора было оборонное сотрудничество.

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— Проинформировал премьер-министра Великобритании о ситуации на фронте и о потребностях Вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике. Украине важно получить необходимое оружие от наших союзников, чтобы остановить российское наступление и освободить все временно оккупированные украинские территории, — сказал Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского перед парламентом Великобритании

Президента Украины встречали в Вестминстерском дворце овациями, которые долго не утихали. Политики слушали Зеленского стоя.

— Победа Украины изменит мир, и это большая перемена, которую все ждали. Любой агрессор будет знать, что с ним произойдет, если он попытается атаковать мировой порядок, — сказал президент Украины в обращении к британскому парламенту.

Главные тезисы выступления Зеленского:

Мы знаем, что Россия проиграет, и мы по-настоящему знаем, что победа изменит весь мир, такие изменения — то, что необходимо миру уже давно.

Я благодарю вас от имени воинов в окопах под артиллерийским огнем, от каждого защитника, от имени отцов и матерей, которые ждут своих героических сыновей и дочерей, когда они вернутся с войны.

Зеленский во время выступления поблагодарил бывшего премьера Британии Джонсона за его поддержку в первые дни вторжения: “Борис, ты объединил других, когда это казалось совершенно невозможным. Спасибо!”

Во время выступления Зеленский призвал союзников предоставить Украине современные истребители и создать коалицию самолетов. Тогда же президент Украины подарил спикеру парламента Британии Линдсею Гойлу шлем одного из лучших украинских пилотов, на котором написано: “У нас есть свобода — дайте нам крылья, чтобы ее защитить”. Зеленский добавил:

— Я верю, что этот символ поможет нам в нашей следующей коалиции, коалиции самолетов… крыльев за свободу.

Кроме этого, он сказал:

— В Великобритании король является пилотом военно-воздушных сил. В Украине сегодня каждый пилот военно-воздушных сил — король.

Я уйду сегодня из парламента, заранее поблагодарив вас за мощные английские самолеты, — сказал президент Украины.

Встреча Владимира Зеленского с королем Великобритании

После выступления перед британским парламентом Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Для меня честь быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх.

— Благодарен Его Величеству за теплую встречу и поддержку украинских граждан, нашедших убежище от войны в Великобритании, — сказал Зеленский.

Недавно в Киеве прошел саммит Украина — ЕС. Читай о результатах саммита по ссылке.

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