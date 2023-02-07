Головне — відкрити позицію та зняти табу! Кулеба про літаки для України, допомогу від Ізраїлю та землетрус у Туреччині

Україна продовжує вести боротьбу на дипломатичному фронті. Щодня йдуть перемовини з партнерами щодо військової допомоги та підтримки. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про допомогу від Ізраїлю, чи нададуть Україні літаки та чи постраждали українці в Туреччині.

Про землетрус у Туреччині

Учора в Туреччині сталося жахливе стихійне лихо. Внаслідок сильного землетрусу загинули тисячі людей як у Туреччині, так і в Сирії. Зруйновані тисячі будівель, у містах завали та руїни, які розбирають уже другий день.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна готова відправити до Туреччини наших рятувальників для допомоги у розбиранні завалів та порятунку людей. Але в Україні теж багато роботи через постійні російські обстріли, чи вистачить рятувальників? За його словами, МЗС мало консультації з МВС із цього приводу.

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— Кілька десятків українських рятувальників зможуть допомогти Туреччині — нашому сусіду та другу, — сказав він. Також додав, що це не послабить роботу наших рятувальників.

— МЗС отримало трохи більше як 20 звернень від громадян України, які не можуть вийти на зв’язок зі своїми родичами чи близькими в Туреччині, попросили з ними зв’язатися. Ми шукаємо зв’язок з цими людьми.

Зараз у нас немає інформації, що хтось із українських громадян постраждав унаслідок землетрусу, — повідомив Кулеба.

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Про зброю від Ізраїлю

Представники Ізраїлю сказали, що Україна може отримати від них “деякі військові штучки”.

— Наша пропозиція ізраїльським колегам дуже проста. Коли вони говорять про військові “штучки”, ми кажемо, що не треба розмінюватися на дріб’язок — говорімо відразу про військові “штуки”. Ці переговори тривають. Ми в активному контакті з новим урядом.

Сигнали, які можна побачити в медіа, свідчать про певні рухи всередині ізраїльського уряду.

Ми чекаємо на візит міністра закордонних справ Ізраїлю. Вже тут, у Києві, матимемо відверту розмову щодо того, як далі розвиватиметься співробітництво між нашими країнами, — розповідає міністр закордонних справ України.

Про літаки для України

Польща казала, що готова надати Україні винищувачі F-16, якщо це рішення погодить НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков теж сказав, що Україна отримає літаки, але коли і які — це питання.

— Тут головне відкрити позицію. Не важливо, який буде перший іноземний літак, принципово — відкрити позицію: зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків. Потім визначатимемося по доступності на ринку, обслуговуванню, на яку саме модель робити ставку.

Зараз, з точки зору масовості на ринку та обслуговування, базова модель — винищувачі F-16. Але не факт, що це буде перший іноземний літак, який ми отримаємо, — пояснює Кулеба.

За його словами, весь уряд командно працює, щоб відкрити останні зачинені двері.

Про мирний план України

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на українській Формулі миру. Її пункти знають уже всі країни-партнери.

Дмитро Кулеба каже, що Україна змогла переконати ключових партнерів та велику коаліцію країн у тому, що наше бажання перемогти у цій війні та відновити свої кордони в межах 1991 року — це єдине правильне бажання, яке відповідає інтересам і партнерів, і всього світу.

— Президент просуватиме Формулу миру з десяти пунктів, яку він презентував на засіданні Групи 20 минулого року, — наголосив міністр.

Україна отримала статус кандидата ЄС та робить усе, щоб потрапити до Союзу. Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму інтерв’ю розповіла про вступ України до Європейського Союзу 2023.

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