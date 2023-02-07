Головне — відкрити позицію та зняти табу! Кулеба про літаки для України, допомогу від Ізраїлю та землетрус у Туреччині

Україна продовжує вести боротьбу на дипломатичному фронті. Щодня йдуть перемовини з партнерами щодо військової допомоги та підтримки. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про допомогу від Ізраїлю, чи нададуть Україні літаки та чи постраждали українці в Туреччині.
Учора в Туреччині сталося жахливе стихійне лихо. Внаслідок сильного землетрусу загинули тисячі людей як у Туреччині, так і в Сирії. Зруйновані тисячі будівель, у містах завали та руїни, які розбирають уже другий день.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна готова відправити до Туреччини наших рятувальників для допомоги у розбиранні завалів та порятунку людей. Але в Україні теж багато роботи через постійні російські обстріли, чи вистачить рятувальників? За його словами, МЗС мало консультації з МВС із цього приводу.
— Кілька десятків українських рятувальників зможуть допомогти Туреччині — нашому сусіду та другу, — сказав він. Також додав, що це не послабить роботу наших рятувальників.
— МЗС отримало трохи більше як 20 звернень від громадян України, які не можуть вийти на зв’язок зі своїми родичами чи близькими в Туреччині, попросили з ними зв’язатися. Ми шукаємо зв’язок з цими людьми.
Зараз у нас немає інформації, що хтось із українських громадян постраждав унаслідок землетрусу, — повідомив Кулеба.
Зараз у нас немає інформації, що хтось із українських громадян постраждав унаслідок землетрусу, — повідомив Кулеба.
Представники Ізраїлю сказали, що Україна може отримати від них “деякі військові штучки”.
— Наша пропозиція ізраїльським колегам дуже проста. Коли вони говорять про військові “штучки”, ми кажемо, що не треба розмінюватися на дріб’язок — говорімо відразу про військові “штуки”. Ці переговори тривають. Ми в активному контакті з новим урядом.
Сигнали, які можна побачити в медіа, свідчать про певні рухи всередині ізраїльського уряду.
Сигнали, які можна побачити в медіа, свідчать про певні рухи всередині ізраїльського уряду.
Ми чекаємо на візит міністра закордонних справ Ізраїлю. Вже тут, у Києві, матимемо відверту розмову щодо того, як далі розвиватиметься співробітництво між нашими країнами, — розповідає міністр закордонних справ України.
Фото: Дмитро Кулеба / Facebook
Польща казала, що готова надати Україні винищувачі F-16, якщо це рішення погодить НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков теж сказав, що Україна отримає літаки, але коли і які — це питання.
— Тут головне відкрити позицію. Не важливо, який буде перший іноземний літак, принципово — відкрити позицію: зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків. Потім визначатимемося по доступності на ринку, обслуговуванню, на яку саме модель робити ставку.
Зараз, з точки зору масовості на ринку та обслуговування, базова модель — винищувачі F-16. Але не факт, що це буде перший іноземний літак, який ми отримаємо, — пояснює Кулеба.
За його словами, весь уряд командно працює, щоб відкрити останні зачинені двері.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на українській Формулі миру. Її пункти знають уже всі країни-партнери.
Дмитро Кулеба каже, що Україна змогла переконати ключових партнерів та велику коаліцію країн у тому, що наше бажання перемогти у цій війні та відновити свої кордони в межах 1991 року — це єдине правильне бажання, яке відповідає інтересам і партнерів, і всього світу.
— Президент просуватиме Формулу миру з десяти пунктів, яку він презентував на засіданні Групи 20 минулого року, — наголосив міністр.
Україна отримала статус кандидата ЄС та робить усе, щоб потрапити до Союзу. Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму інтерв’ю розповіла про вступ України до Європейського Союзу 2023.
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