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Землетрус у Туреччині: що відомо про наслідки смертоносного стихійного лиха та які країни постраждали

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Лютого 2023, 10:31
Землетрус у Туреччині сьогодні: наслідки стихійного лиха
Фото: Getty Images

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