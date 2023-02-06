Землетрус у Туреччині: що відомо про наслідки смертоносного стихійного лиха та які країни постраждали

Сьогодні, 6 лютого, у Туреччині стався сильний землетрус магнітудою 7,8. Його епіцентр був у районі Пазарджик. Зруйновано будинки, є сотні постраждалих та багато загиблих. Подібний потужний землетрус у Туреччині був близько 100 років тому.

Сильні наслідки землетрусу відчули й на північному сході Сирії. Там теж зруйновані будівлі та є жертви. Шістьох загиблих вилучено з-під уламків житлових будівель у сирійських Алеппо та Ідлібі.

Наслідки землетрусу у Туреччині

Стихійне лихо сталося на південному сході Туреччини, повідомили місцеві чиновники. За даними офіційних осіб, 23 людини загинули в провінції Малатья, 17 — у Шанліурфі, семеро — в Османіє і шестеро — у Діярбакирі, повідомляє Dailysabah. Через руйнування кількість жертв може зрости.

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Оновлено 12:20. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що внаслідок землетрусу загинули 912 людей. 5 385 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. У різних містах Туреччини зруйновано або пошкоджено як мінімум 1 710 будівель.

МОЗ Сирії повідомило, що в країні не менше 326 загиблих і понад 1000 постраждалих.

Землетрус відчули у десяти провінціях Туреччини, сталося 22 афтершоки. Близько 16 будинків завалилося в турецькій провінції Шанліурфа, 17-поверховий будинок обвалився в турецькому місті Адана.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що МВС, МОЗ, рятувальники та інші відомства почали усувати наслідки землетрусу. Країна оголосила найвищий рівень тривоги.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,8 стався о 4:17. За ним відбулися афтершоки, магнітуда одного становила 6,7.

Історична фортеця Газіантепа, що внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, була зруйнована внаслідок землетрусу в Туреччині, повідомляє турецька газета En Son Haber.

Територія, що постраждала від землетрусу в Туреччині

Мільйони людей у ​​Туреччині, Сирії, Лівані, Йорданії, на Кіпрі та в Ізраїлі відчули землетрус.

Допомога постраждалим українцям у Туреччині

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих.

Для допомоги українцям у Туреччині на базі посольства відкрито дві “гарячі лінії” за номерами: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93. Родичі в Україні можуть також звертатися на “гарячу лінію” МЗС: +380 44 238 15 88.

Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття президенту Ердогану, жителям Туреччини та сім’ям загиблих під час землетрусу.

— Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо людей Туреччини у цей важкий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії, — наголосив він.

Як вберегтися під час землетрусу

У випадку загрози землетрусу треба уважно слухати інформацію про ситуацію у місцевості (місті, регіоні, країні) та дотримуватися інструкцій. Головне — зберігати спокій, паніка у цьому випадку ворог. Треба подбати про дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Підготуй документи та найнеобхідніші речі, які можна швидко взяти з собою — тривожну валізку.

У разі загрози землетрусу треба вимкнути всі електроприлади від електромережі, перекрити газ та систему нагрівання. Поставити на підлогу важкі та великі речі. Закріпити ті, які можуть впасти і спричинити травми. Тримайся далі від вікон та май у доступному місці вогнегасник.

Що робити під час землетрусу:

дій негайно, щойно відчув(-ла) коливання ґрунту або споруди;

швидко залиш будинок та вийди на відкриту місцевість;

залиш кутові кімнати, якщо перебуваєш вище ніж на другому поверсі;

стань в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, якомога далі від вікон і важких предметів;

не йди до сходів або до ліфта;

на вулиці тримайся якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач;

якщо їдеш в авто, зупинися до кінця коливань.

Після землетрусу переконайся, що ти в порядку й не травмований(-а), надай допомогу постраждалим, виклич підтримку. Оглянь своє житло: перевір, чи немає загрози пожежі. Будь обережним(-ою), адже може статися раптове обвалення. Також треба бути готовим(-ою) до повторних поштовхів.

Нам не хочеться уявляти жахливі ситуації, але треба бути готовим(-ою) до будь-чого. Хай там як, знання з безпеки зайвими не будуть. Раніше ми розповідали, що робити при обвалі будинку.

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