Землетрясение в Турции: что известно о последствиях смертоносного стихийного бедствия и какие страны пострадали

Сегодня, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Его эпицентр находился в районе Пазарджик. Разрушены дома, есть сотни пострадавших и много погибших. Столь мощное землетрясение в Турции было около 100 лет назад.

Сильные последствия землетрясения ощутили и на северо-востоке Сирии. Там тоже разрушены здания и есть жертвы. Шестерых погибших изъяли из-под обломков жилых зданий в сирийских Алеппо и Идлиби.

Последствия землетрясения в Турции

Стихийное бедствие произошло на юго-востоке Турции, сообщили местные чиновники. По данным официальных лиц, 23 человека погибли в провинции Малатья, 17 — в Шанлиурфе, семеро — в Османии и шестеро — в Диярбакыре, сообщает Dailysabah. Из-за разрушений количество жертв может возрасти.

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В общей сложности количество жертв в Турции сейчас составляет более 284 человек. Также известно о 1383 раненых. Минздрав Сирии сообщил о 237 погибших и более 630 раненых по всей стране.

Землетрясение почувствовали в десяти провинциях Турции, произошло 22 афтершока. Около 16 домов рухнуло в турецкой провинции Шанлиурфа, 17-этажное здание обрушилось в турецком городе Адана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что МВД, Минздрав, спасатели и другие ведомства начали устранять последствия землетрясения. Страна объявила самый высокий уровень тревоги.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 4:17. За ним последовали афтершоки, магнитуда одного составляла 6,7.

Историческая крепость Газиантепа, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, была разрушена в результате землетрясения в Турции, сообщает турецкая газета En Son Haber.

Территория, пострадавшая от землетрясения в Турции

Миллионы людей в Турции, Сирии, Ливане, Иордании, на Кипре и в Израиле почувствовали землетрясение.

Помощь пострадавшим украинцам в Турции

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших.

Для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две “горячие линии” по номерам: +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93. Родственники в Украине могут также обращаться на “горячую линию” МИД: +380 44 238 15 88.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования президенту Эрдогану, жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения.

— Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем людей Турции в это тяжелое время. Мы готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий стихии, — подчеркнул он.

Как уберечься во время землетрясения

В случае угрозы землетрясения следует внимательно слушать информацию о ситуации в местности (городе, регионе, стране) и следовать инструкциям. Главное — сохранять спокойствие, паника в этом случае враг. Надо позаботиться о детях, пожилых людях и людях с инвалидностью.

Подготовь документы и самые необходимые вещи, которые можно быстро взять с собой — тревожный чемоданчик.

В случае угрозы землетрясения следует выключить все электроприборы от электросети, перекрыть газ и систему нагрева. Поставить на пол тяжелые и большие вещи. Закрепить те, которые могут упасть и привести к травмам. Держись подальше от окон и имей в доступном месте огнетушитель.

Что делать во время землетрясения:

действуй немедленно, как только почувствовал(-а) колебания грунта или сооружения;

быстро покинь дом и выйди на открытую местность;

покинь угловые комнаты, если находишься выше второго этажа;

стань в отверстии внутренних дверей или в углу комнаты, как можно дальше от окон и тяжелых предметов;

не иди к лестнице или лифту;

на улице держись подальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов и линий электропередач;

если едешь в авто, остановись до конца колебаний.

После землетрясения убедись, что ты в порядке и не травмирован(-а), окажи помощь пострадавшим, вызови поддержку. Осмотри свое жилье: проверь, нет ли угрозы пожара. Будь осторожен(-на), ведь может произойти внезапное обрушение. Также нужно быть готовым(-ой) к повторным толчкам.

Нам не хочется представлять ужасные ситуации, но надо быть готовым к чему угодно. Как бы ни было, знания по безопасности лишними не будут. Ранее мы рассказывали, что делать при обрушении дома.

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