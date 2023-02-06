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Землетрясение в Турции: что известно о последствиях смертоносного стихийного бедствия и какие страны пострадали

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 февраля 2023, 10:31
Землетрус у Туреччині сьогодні: наслідки стихійного лиха
Фото: Getty Images

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