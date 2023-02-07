А тепер мовою науки. Чи чекати землетрусів в Україні та коли

Далеко та нас не зачепить? Це не точно! Здавалося б, більшого лиха за війну люди не знали. Та останні два дні Туреччину, Сирію та низку інших країн нищить землетрус.

І якщо спочатку могло здатися, що подія не стосуватиметься України, то тепер сейсмологи твердять: Україна теж перебуває в поясі, на якому стався моторошний землетрус.

Про ймовірність землетрусу в Україні, його силу та які міста можуть опинитися в епіцентрі землетрусу в Україні — розмірковуємо далі.

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Чи буде землетрус в Україні

Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера зауважує: Україна розташована саме на краю того поясу, в якому був землетрус.

— Землетруси в Україні були й будуть. Зона Вранча генерує такі сильні землетруси, які відчуваються на території України. Вона протягується на Туреччину, на Кавказ і проходить далі, де розділяється біля Гіндукушу на два пояси.

Один іде на південь, а інший — у напрямку Камчатки, — сказав директор Інституту геофізики НАН.

Сейсмолог також звернув увагу на силу землетрусу, який відбувся у Туреччині та Сирії: адже землетруси в країнах були й до того. Але пам’ятка, яка внесена до ЮНЕСКО, не витримала таких поштовхів — а її вік був близько 2000 років.

Це означає, що такої сили наша Земля давно не відчувала.

Де може бути землетрус в Україні

На думку Олександра Кендзери, найбільш відчутними сейсмічні поштовхи можуть бути на Одещині, а точніше — на південному заході області.

Він також припустив, що рівень сейсмічної небезпеки для України може бути чи не більшим, ніж у Туреччині.

На південному заході Одеської області сейсмічні впливи можуть бути найбільшими. Вони можуть досягати 8 і навіть 9 балів за десятибальною шкалою.

Та сейсмолог зауважує: якщо знати, якими можуть бути землетруси у тому чи іншому регіоні, можна спроектувати будинок сейсмостійким.

Такі будинки не резонуватимуть із хвилями землетрусів, а отже — не руйнуватимуться.

Кендзера підкреслив, що Туреччина не проводила достатніх досліджень під час будівництв житлових масивів. Через це регіон відкинуло на десять років назад у розвитку після землетрусу 6 лютого, вважає він.

Що зараз відбувається у Туреччині, скільки людей загинуло та які країни ще постраждали від потужного землетрусу, ми зібрали в нашому іншому матеріалі.

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