Сколихнув навіть Захід України! У Словаччині стався землетрус — що відомо та як рятуватися в таких випадках

Учора, 9 жовтня, у Словаччині стався землетрус з магнітудою 5,4 за шкалою Ріхтера. Відчутні коливання сталися і на заході України. Землетрус стався у Львові та на Закарпатті. Читай детальніше, що відомо про землетрус в Україні та Словаччині, а ще — як діяти в таких випадках, аби врятуватися.

Землетрус на Закарпатті та у Львові — наслідки та де був епіцентр

Джерело землетрусу було у Словаччині, за 60 км від кордону з Україною. Глибина землетрусу — 10 км. Він був сильно помірним, відповідно до класифікації. Найбільше землетрус в Україні відчули жителі Львова, Ужгорода, Мукачева. Усе сталося близько 21:23 за київським часом.

Відчули поштовхи і в Польщі та Угорщині. На Закарпатті це вже 14 землетрус за рік. Міський голова Львова Андрій Садовий також повідомляв, що у місті були відчутні поштовхи.

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Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита закликав місцевих жителів бути пильними, і в разі повторних поштовхів перейти в безпечні місця, якомога далі від багатоповерхівок та інших високих будівель.

Станом на зараз можливих загроз немає.

Що таке землетрус та які вони бувають

Землетрус — природне явище, яке виникає внаслідок переміщення мас гірських порід у надрах Землі. Землетрус супроводжується коливанням земної поверхні через короткотривалі чи довготривалі струси земної кори.

Внутрішні сили Землі рухають літосферні плити та часто спричиняють розриви кори Землі. Під час землетрусу рухаються товщі гірських порід, що спричиняє підземні поштовхи.

На зовнішній поверхні планети після землетрусу часто залишаються зсуви, щілини, розриви Землі, масштабні руйнування та цунамі. Точка над гіпоцентром називається епіцентром землетрусу, а площа пошкоджень — його осередком.

З віддаленням від епіцентру землетрусу зменшується інтенсивність поштовхів та коливань. Якщо ж епіцентр розташований на дні моря, виникають потужні цунамі.

Для вимірювання сили землетрусу використовують шкали Ріхтера (від 1 до 10 балів) та Меркаллі (від 1 до 12). Землетруси від шести балів вважаються сильними, а 11-12 — катастрофічними.

Що робити під час землетрусу

Підготуватися до землетрусу неможливо. Вони виникають раптово, відбуваються швидко і нищать усе, що в епіцентрі та зоні доступу сейсмічних хвиль.

Якщо ти не знаєш, що робити під час землетрусу, тримай покрокову інструкцію.

Якщо ти живеш у панельному будинку, варто втікати в безпечне місце, щойно відчуєш поштовхи Землі. Вимкни газ, усі прилади з мережі, перекрий воду. Візьми з собою документи та необхідні речі. Якщо ти живеш у сучасному будинку, який є сейсмостійким, перебувай під час землетрусу під опорними стінами. Якщо ти перебуваєш на вулиці під час землетрусу, знайди сховок біля опорних стін та стовпів будівель, але далі від вікон, щоб не травмуватися склом.

Заховатися від землетрусу можна на відкритій місцевості, спортивних майданчиках чи площах. Під час землетрусу можна ховатись у дверних отворах, під столом або в кутках опорних стін.

Якщо землетрус застав тебе в машині, від’їдь якомога далі від будівель та зупини машину. Перечекай землетрус в авто.

Переконайся, що поруч із тобою немає постраждалих. Якщо ж вони є, виклич ДСНС та швидку допомогу.

Раніше ми розповідали про землетрус на Закарпатті в лютому 2023.

Фото: Головний центр спеціального контролю

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