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Сколихнув навіть Захід України! У Словаччині стався землетрус — що відомо та як рятуватися в таких випадках

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Жовтня 2023, 15:15
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