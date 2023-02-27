Вже в Україні? На Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3

Увесь світ жахнувся від наслідків землетрусів у Туреччині та Сирії. Україна перебуває на одній тектонічній плиті з цими країнами, тож, на жаль, теж у зоні ризику.

У ніч проти 27 лютого в Україні зафіксували поштовхи землі на глибині 2 км. Відчули їх жителі селища Велика Добронь на Закарпатті.

За шкалою Ріхтера магнітуда землетрусу сягла позначки 3,3 бала. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

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У центрі зазначили, що хоч такий землетрус класифікують як сильно відчутний, він не становить жодної небезпеки для населення.

Такі коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем.

Землетрус на Закарпатті найбільше відчули ті, хто перебував у приміщенні.

Могло спостерігатися тремтіння вікон, дверей, посуду, скрипіння підлоги та стін і дрижання меблів. Предмети на стіні могли хитатися, а рідина у відкритих посудинах злегка коливатися.

Також землетрус був відчутним в автомобілі, який стояв на місці. Однак на відкритій місцевості коливання землі були майже непомітними, — зазначили у повідомленні.

Місцезнаходження сейсмічного джерела можеш переглянути на карті.

Не виключено, що активність тектонічних плит провокуватиме нові землетруси. Тож ми підготували для тебе покрокову інструкцію, як діяти під час землетрусу, щоб врятуватися.

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