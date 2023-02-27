Новости

Уже в Украине? На Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,3

Вероника Кононенко, редактор сайта 27 февраля 2023, 13:00
землетрус на закарпатті
Фото: Unsplash

Больше новостей
Землетрясение
Есть разрушения, погибшие и пострадавшие: что известно о новом землетрясении в Турции
Контрнаступление
Весной мы будем готовы: в ГУР раскрыли детали украинского контрнаступления
виїзд за кордон чоловікам
11 категорий, по которым мужчины могут выезжать за границу: новые правила в 2023 году
Реєстрація шлюбу в Дії: як подати заявку онлайн та що для цього потрібно
Раз-два и женаты? Как подать заявление на регистрацию брака через Дію
Смотреть больше

Материалы по теме

Землетрясение
Есть разрушения, погибшие и пострадавшие: что известно о новом землетрясении в Турции
Контрнаступление
Весной мы будем готовы: в ГУР раскрыли детали украинского контрнаступления
Реєстрація шлюбу в Дії: як подати заявку онлайн та що для цього потрібно
Раз-два и женаты? Как подать заявление на регистрацию брака через Дію
Як виграти книгу за донат на бронежилети для бойових медикинь
Подарок за хорошее дело! Как выиграть книгу за донат на сверхлегкие бронежилеты для медиков

Видео
0:03:21
Карта бойових дій в Україні 27.02.2023 онлайн

Смогли отбить более 80 атак: карта боевых действий в Украине 27 февраля в режиме онлайн
0:02:39
Порятунок хлопця
Трехсантиметровый обломок у сердца подростка, но львовские врачи совершили чудо! Впечатляющая история
0:03:52
Освіта
Школа мечты! В Ужгороде действует бесплатное пространство для обучения школьников
0:03:04
Військові з Запорізького напрямку про бої та плани після перемоги
Прогнать врага, искоренить предателей, а потом — в Крым на рыбалку! История военных из Запорожского направления
0:01:02
контрнаступ
Клин клином выбивает: когда ожидать контрнаступление ВСУ и новой бавовны в РФ
0:04:00
Як переселенка з Бахмута допомагає військовим у Дніпрі
Покинула Бахмут, но не любимое дело — как переселенка стала конструктором военной амуниции
0:06:03
Маріуполь
Взрывы в Мариуполе – привет от ВСУ? Андрющенко о ситуации в городе и запуганной девушке на “бале Сатаны”
0:03:11
Як Білі Янголи евакуюють людей у Красногорівці на Донеччині
Они спасли бабушку, которая не ела две недели! Как работают белые ангелы в Донецкой области
0:03:04
Аеромедична евакуація
Спасение людей в небе: украинские медики овладевают аэромедицинской помощью
Карта бойових дій в Україні 26.02.2023 онлайн
Отразили 71 атаку противника: карта боевых действий в Украине 26 февраля в режиме онлайн
Больше видео
Реєстрація шлюбу в Дії: як подати заявку онлайн та що для цього потрібно
Читать дальше
Раз-два и женаты? Как подать заявление на регистрацию брака через Дію
Робот допомагав гасити пожежу в Києві — відео
Читать дальше
Пожар в Киеве впервые помогал гасить робот — как это было

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь