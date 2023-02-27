Уже в Украине? На Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,3

Весь мир ужаснулся от последствий землетрясений в Турции и Сирии. Украина находится на одной тектонической плите с этими странами, поэтому тоже в зоне риска.

В ночь на 27 февраля в Украине были зафиксированы подземные толчки на глубине 2 км. Почувствовали их жители поселка Большая Добронь на Закарпатье.

По шкале Рихтера магнитуда землетрясения достигла отметки 3,3 балла. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

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Землетрясение на Закарпатье: что известно

В центре отметили, что хотя такое землетрясение классифицируется как сильно ощутимое, оно не несет никакой опасности для населения.

Такие колебания схожи с сотрясением от сильно нагруженного автомобиля.

Землетрясение на Закарпатье больше всего почувствовали те, кто находился в помещении.

Могло наблюдаться дрожание окон, дверей, посуды, скрип пола и стен, дрожание мебели. Предметы на стене могли шататься, а жидкость в открытых сосудах слегка колебалась.

Также землетрясение было ощутимым в стоящем на месте автомобиле. Однако на открытой местности колебания земли были почти незаметны, — отметили в сообщении.

Местонахождение сейсмического источника можешь посмотреть на карте.

Не исключено, что активность тектонических плит будет провоцировать новые землетрясения. Мы подготовили для тебя пошаговую инструкцию, как действовать во время землетрясения, чтобы спастись.

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