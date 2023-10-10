Всколыхнуло даже Запад Украины! В Словакии произошло землетрясение — как спасаться в таких случаях

Вчера, 9 октября, в Словакии произошло землетрясение с магнитудой 5,4 по шкале Рихтера. Ощутимые колебания произошли и на западе Украины. Землетрясение произошло во Львове и Закарпатье. Читай подробнее, что известно о землетрясении в Украине и Словакии, а еще как действовать в таких случаях, чтобы спастись.

Землетрясение в Закарпатье и во Львове — последствия и где был эпицентр

Источник землетрясения был в Словакии, в 60 км от границы с Украиной. Глубина землетрясения — 10 км. Он был сильно умеренным, согласно классификации. Больше всего землетрясение в Украине почувствовали жители Львова, Ужгорода, Мукачево. Все произошло около 21:23 по киевскому времени.

Почувствовали толчки и в Польше и Венгрии. На Закарпатье это уже 14 землетрясение за год. Мэр Львова Андрей Садовый также сообщал, что в городе были ощутимы толчки.

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Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита призвал местных жителей быть бдительными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высоких зданий.

По состоянию на сегодня возможных угроз нет.

Что такое землетрясение и какие они бывают

Землетрясение — природное явление, возникающее вследствие перемещения масс горных пород в недрах Земли. Землетрясение сопровождается колебанием земной поверхности из-за кратковременных или длительных сотрясений земной коры.

Внутренние силы Земли двигают литосферные плиты и часто приводят к разрывам коры Земли. Во время землетрясения движутся толщи горных пород, что приводит к подземным толчкам.

На внешней поверхности планеты после землетрясения часто остаются оползни, щели, разрывы Земли, масштабные разрушения и цунами. Точка над гипоцентром называется эпицентром землетрясения, а площадь повреждений — его очагом.

С удалением от эпицентра землетрясения снижается интенсивность толчков и колебаний. Если эпицентр находится на дне моря, возникают мощные цунами.

Для измерения силы землетрясения используются шкалы Рихтера (от 1 до 10 баллов) и Меркалли (от 1 до 12). Землетрясения от шести баллов считаются сильными, а 11-12 — катастрофическими.

Что делать во время землетрясения

Подготовиться к землетрясению невозможно. Они возникают внезапно, происходят быстро и уничтожают все, что находится в эпицентре и зоне доступа сейсмических волн.

Если ты не знаешь, что делать во время землетрясения, держи пошаговую инструкцию.

Если ты живешь в панельном доме, следует убегать в безопасное место, как только ощутимы толчки Земли. Выключи газ, все приборы из сети, перекрой воду. Возьми с собой документы и необходимые вещи. Если ты живешь в современном сейсмоустойчивом доме, находись во время землетрясения под несущими стенами. Если во время землетрясения ты находишься на улице, найди укрытие возле несущих стен и столбов зданий, но подальше от окон, чтобы не травмироваться стеклом.

Спрятаться от землетрясения можно на открытой местности, спортивных площадках или площадях. Во время землетрясения можно прятаться в дверных проемах, под столом или в углах несущих стен.

Если землетрясение застало тебя в машине, отъезжай подальше от зданий и останови машину. Пережди землетрясение в авто.

Убедись, что рядом с тобой нет пострадавших. Если же они есть — вызови ГСЧС и скорую помощь.

Ранее мы рассказывали о землетрясении на Закарпатье в феврале 2023.

Фото: Главный центр специального контроля

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