Всколыхнуло даже Запад Украины! В Словакии произошло землетрясение — как спасаться в таких случаях

Вчера, 9 октября, в Словакии произошло землетрясение с магнитудой 5,4 по шкале Рихтера. Ощутимые колебания произошли и на западе Украины. Землетрясение произошло во Львове и Закарпатье. Читай подробнее, что известно о землетрясении в Украине и Словакии, а еще как действовать в таких случаях, чтобы спастись.
Источник землетрясения был в Словакии, в 60 км от границы с Украиной. Глубина землетрясения — 10 км. Он был сильно умеренным, согласно классификации. Больше всего землетрясение в Украине почувствовали жители Львова, Ужгорода, Мукачево. Все произошло около 21:23 по киевскому времени.
Почувствовали толчки и в Польше и Венгрии. На Закарпатье это уже 14 землетрясение за год. Мэр Львова Андрей Садовый также сообщал, что в городе были ощутимы толчки.
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита призвал местных жителей быть бдительными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высоких зданий.
По состоянию на сегодня возможных угроз нет.
Землетрясение — природное явление, возникающее вследствие перемещения масс горных пород в недрах Земли. Землетрясение сопровождается колебанием земной поверхности из-за кратковременных или длительных сотрясений земной коры.
Внутренние силы Земли двигают литосферные плиты и часто приводят к разрывам коры Земли. Во время землетрясения движутся толщи горных пород, что приводит к подземным толчкам.
На внешней поверхности планеты после землетрясения часто остаются оползни, щели, разрывы Земли, масштабные разрушения и цунами. Точка над гипоцентром называется эпицентром землетрясения, а площадь повреждений — его очагом.
С удалением от эпицентра землетрясения снижается интенсивность толчков и колебаний. Если эпицентр находится на дне моря, возникают мощные цунами.
Для измерения силы землетрясения используются шкалы Рихтера (от 1 до 10 баллов) и Меркалли (от 1 до 12). Землетрясения от шести баллов считаются сильными, а 11-12 — катастрофическими.
Фото: Pexels
Подготовиться к землетрясению невозможно. Они возникают внезапно, происходят быстро и уничтожают все, что находится в эпицентре и зоне доступа сейсмических волн.
Если ты не знаешь, что делать во время землетрясения, держи пошаговую инструкцию.
Спрятаться от землетрясения можно на открытой местности, спортивных площадках или площадях. Во время землетрясения можно прятаться в дверных проемах, под столом или в углах несущих стен.
Если землетрясение застало тебя в машине, отъезжай подальше от зданий и останови машину. Пережди землетрясение в авто.
Убедись, что рядом с тобой нет пострадавших. Если же они есть — вызови ГСЧС и скорую помощь.
Ранее мы рассказывали о землетрясении на Закарпатье в феврале 2023.
Фото: Главный центр специального контроля
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