А теперь слово за наукой: будет ли землетрясение в Украине и когда его ждать

Далеко и нас не затронет? Это не точно! Казалось бы, большей беды за войну люди не знали. Но последние два дня Турцию, Сирию и ряд других стран уничтожает землетрясение.

И если сначала могло показаться, что событие не будет касаться Украины, то теперь сейсмологи утверждают: Украина тоже находится в поясе, на котором произошло жуткое землетрясение.

О вероятности землетрясения в Украине, его силе и какие города могут оказаться в эпицентре землетрясения в Украине — размышляем дальше.

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Будет ли землетрясение в Украине

Заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера отмечает: Украина находится именно на краю того пояса, в котором было землетрясение.

— Землетрясения в Украине были и будут. Зона Вранча генерирует такие сильные землетрясения, ощущаемые на территории Украины. Она протягивается на Турцию, на Кавказ и проходит дальше, где разделяется у Гиндукуша на два пояса.

Один идет на юг, а другой в направлении Камчатки, — сказал директор Института геофизики НАН.

Сейсмолог также обратил внимание на силу землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии: ведь землетрясения в странах были и до того. Но историческая крепость, занесенная в ЮНЕСКО, не выдержала таких толчков — а ее возраст был около 2000 лет.

Это значит, что такую силу наша Земля давно не испытывала.

Где может быть землетрясение в Украине

По мнению Александра Кендзеры, наиболее ощутимыми сейсмические толчки могут быть в Одесской области, а точнее — на юго-западе области.

Он также предположил, что уровень сейсмической опасности для Украины может быть чуть ли не большим, чем в Турции.

На юго-западе Одесской области сейсмические влияния могут быть наибольшими. Они могут достигать 8 и даже 9 баллов по десятибалльной шкале.

Но сейсмолог отмечает: если знать, какими могут быть землетрясения в том или ином регионе, можно спроектировать дом сейсмоустойчивым.

Такие дома не будут резонировать с волнами землетрясений, а значит, не будут разрушаться.

Кендзера подчеркнул, что Турция не проводила достаточных исследований при строительстве жилых массивов. Поэтому регион отбросило на десять лет назад в развитии после землетрясения 6 февраля, считает он.

Что сейчас происходит в Турции, сколько людей погибло и какие страны пострадали от мощного землетрясения, мы собрали в нашем другом материале.

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