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А теперь слово за наукой: будет ли землетрясение в Украине и когда его ждать

Виктория Мельник, редактор сайта 07 февраля 2023, 18:00
Землетресение в Украине
Фото: Pexels

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