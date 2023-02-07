Интервью

Главное — открыть позицию и снять табу! Кулеба о самолетах для Украины, помощи от Израиля и землетрясении в Турции

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 февраля 2023, 12:00
Дмитро Кулеба інтерв’ю про допомогу Ізраїлю та літаки для України
Фото: Facebook

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