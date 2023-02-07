Главное — открыть позицию и снять табу! Кулеба о самолетах для Украины, помощи от Израиля и землетрясении в Турции

Украина продолжает бороться на дипломатическом фронте. Ежедневно проводятся переговоры с партнерами по военной помощи и поддержке. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о помощи от Израиля, предоставят ли Украине самолеты и пострадали ли украинцы в Турции.

О землетрясении в Турции

Вчера в Турции произошло ужасное стихийное бедствие. В результате сильного землетрясения погибли тысячи людей как в Турции, так и в Сирии. Разрушены тысячи зданий, в городах завалы и руины, которые разбирают уже второй день.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова отправить в Турцию наших спасателей для разбора завалов и спасения людей. Но в Украине тоже много работы из-за постоянных российских обстрелов, хватит ли спасателей? По его словам, МИД имели консультации с МВД по этому поводу.

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— Несколько десятков украинских спасателей смогут помочь Турции — нашему соседу и другу, — сказал он. Также добавил, что это не ослабит работу наших спасателей.

— МИД получил чуть больше 20 обращений от граждан Украины, которые не могут выйти на связь со своими родственниками или близкими в Турции, попросили с ними связаться. Мы ищем связь с этими людьми.

Сейчас у нас нет информации, что кто-то из украинских граждан пострадал в результате землетрясения, — сообщил Кулеба.

Читать по теме Землетрясение в Турции: что известно о последствиях смертоносного стихийного бедствия и какие страны пострадали Рассказываем о последствиях масштабного землетрясения в Турции.

Об оружии от Израиля

Представители Израиля сказали, что Украина может получить от них “некоторые военные штучки”.

— Наше предложение израильским коллегам очень простое. Когда они говорят о военных “штучках”, мы говорим, что не нужно размениваться на мелочи — говорим сразу о военных “штуках”. Эти переговоры продолжаются. Мы в активном контакте с новым правительством.

Сигналы, которые можно увидеть в СМИ, свидетельствуют об определенных движениях внутри израильского правительства.

Мы ждем визита министра иностранных дел Израиля. Уже здесь, в Киеве, будет откровенный разговор о том, как дальше будет развиваться сотрудничество между нашими странами, — рассказывает министр иностранных дел Украины.

О самолетах для Украины

Польша говорила, что готова предоставить Украине истребители F-16, если это решение согласует НАТО. Министр обороны Алексей Резников тоже сказал, что Украина получит самолеты, но когда и какие — это вопрос.

— Здесь главное открыть позицию. Неважно, какой будет первый иностранный самолет, принципиально — открыть позицию: снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Затем будем определяться по доступности на рынке, обслуживанию, на какую модель делать ставку.

Сейчас, с точки зрения массовости на рынке и обслуживания, базовая модель — истребители F-16. Но не факт, что это будет первый иностранный самолет, который мы получим, — объясняет Кулеба.

По его словам, все правительство командно работает, чтобы открыть последнюю закрытую дверь.

О мирном плане Украины

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно акцентировал на украинской Формуле мира. Ее пункты знают уже все страны-партнеры.

Дмитрий Кулеба говорит, что Украина смогла убедить ключевых партнеров и большую коалицию стран в том, что наше желание победить в этой войне и восстановить свои границы в пределах 1991 года — это единственное правильное желание, отвечающее интересам и партнеров, и всего мира.

— Президент будет продвигать Формулу мира из десяти пунктов, которую он представил на заседании Группы 20 в прошлом году, — подчеркнул министр.

Украина получила статус кандидата ЕС и делает все, чтобы попасть в Союз. Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем интервью рассказала о вступлении Украины в Европейский Союз 2023.

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