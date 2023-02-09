Позиция на столе переговоров — Подоляк о передаче Украине истребителей

Украина не раз подчеркивала, что нам нужны самолеты для защиты украинского неба. Владимир Зеленский во время визита в Великобританию подарил спикеру британского парламента шлем украинского пилота и еще раз призвал предоставить нам самолеты.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона рассказал о вероятности предоставления Украине самолетов.

Подоляк сказал, что этот жест был не просто намек, а откровенная переговорная позиция, которую Украина положила на стол переговоров.

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— Нам нужны конкретные элементы для дальнейшего эффективного ведения войны. Авиация — один из ключевых элементов, — подчеркнул советник руководителя ОП.

По его словам, после того, как США передадут нам ракеты повышенной дальности и мы начнем их использовать, другие модификации ракет на еще большую дальность тоже будем получать.

— Остался один элемент, которого у нас еще нет и крайне необходим, чтобы закрыть небо — истребители и штурмовая авиация или вертолеты. Мне кажется, что это активная опция на столе переговоров.

Президент об этом постоянно говорит на разных уровнях. Я думаю, что срок — это недели.

Это логика войны, и она говорит, что нужно все своевременно получать, — объясняет Подоляк.

Он говорит, что Великобритания очень интенсивно помогает Украине. И санкционный пакет, и военный пакет приоритетны. Они говорят о том, что нужно помочь в полном объеме Украине. Потому что других вариантов финализации войны, чем та формула, о которой постоянно говорит Владимир Зеленский на всех уровнях, нет.

Подоляк сказал, что Украина ведет с разными странами переговоры, ведь F-16 — базовый самолет, который есть во многих странах Европы.

Чтобы страны меняли свои позиции и постепенно делали их адекватными относительно конкретного времени — сейчас нужные самолеты — нам нужно постоянно об этом говорить, но корректно говорить.

Почему самолет — это не эскалация конфликта, а наоборот, предотвращение масштабирования. Почему самолет позволит нам минимизировать потери. Это оружие, которое позволит закрыть гражданское население и уменьшить геноцидный индекс войны и т.д. Мы должны эти аргументы спокойно многократно повторять на разных площадках, — говорит Михаил Подоляк.

Поддержка Украины усиливается и на дипломатическом фронте. Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем интервью рассказала о вступлении Украины в ЕС.

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