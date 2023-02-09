Украина

Позиция на столе переговоров — Подоляк о передаче Украине истребителей

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 февраля 2023, 12:00
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Позиция на столе переговоров — Подоляк о передаче Украине истребителей
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Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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Запорожье обстрелы
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Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

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