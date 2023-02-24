Перші танки Leopard 2 вже в Україні! Скільки бойових машин доставлено сьогодні

Перші танки Leopard 2 вже в Україні. Про це заявив голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє польське видання RMF 24.

Цю інформацію підтвердили президенти Польщі та України Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Читай, скільки саме танків сьогодні передали Україні.

Польські Leopard 2 в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який сьогодні перебуває в Києві, розповів, що Польща передає перші чотири танки Leopard 2 A4. Однак незабаром очікуються нові постачання.

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Ми отримали перші танки з Польщі, вони посилять нашу оборону. Польща є лідером міжнародної коаліції з цього питання.

Я дякую прем’єр-міністру Моравецькому, — сказав Зеленський на спільній нараді з Моравецьким.

11 січня Анджей Дуда оголосив про створення коаліції, яка передаватиме Україні танки західного виробництва. Загалом вісім країн постачатимуть ЗСУ німецькі Леопарди.

Протягом останніх кількох тижнів українські екіпажі тренуються в навчальному центрі Leopard у Свентошуві (Польща) з допомогою польських, канадських та норвезьких інструкторів.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в першій хвилі поставок Україна отримає від Заходу 120-140 танків Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams.

Крім цього, Україні доставлять 14 танків Leopard 2 з Німеччини. Читай, що це за танк, хто його може передати та в чому особливість Леопардів на війні.

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