Первые танки Leopard 2 уже в Украине! Сколько боевых машин доставлено сегодня

Первые танки Leopard 2 уже в Украине. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, сообщает польское издание RMF 24.
Эту информацию подтвердили президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Читай, сколько именно танков сегодня передали Украине.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который находится сегодня в Киеве, рассказал, что Польша передает первые четыре танка Leopard 2 A4. Однако в скором времени ожидаются новые поставки.
Мы получили первые танки из Польши, они усилят нашу оборону. Польша является лидером международной коалиции по этому вопросу.
Мы получили первые танки из Польши, они усилят нашу оборону. Польша является лидером международной коалиции по этому вопросу.
Я благодарю премьер-министра Моравецкого, — сказал Зеленский на совместном совещании с Моравецким.
11 января Анджей Дуда объявил о создании коалиции, которая будет передавать Украине танки западного производства. В общей сложности восемь стран будут поставлять ВСУ немецкие Леопарды.
В последние несколько недель украинские экипажи тренируются в учебном центре Leopard в Свентошуве (Польша) с помощью польских, канадских и норвежских инструкторов.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в первой волне поставок Украина получит от Запада 120-140 танков Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.
Кроме того, Украине доставят 14 танков Leopard 2 из Германии. Читай, что это за танк, кто его может передать и какая особенность Леопардов на войне.
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