Первые танки Leopard 2 уже в Украине! Сколько боевых машин доставлено сегодня

Первые танки Leopard 2 уже в Украине. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, сообщает польское издание RMF 24.

Эту информацию подтвердили президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Читай, сколько именно танков сегодня передали Украине.

Польские Leopard 2 в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который находится сегодня в Киеве, рассказал, что Польша передает первые четыре танка Leopard 2 A4. Однако в скором времени ожидаются новые поставки.

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Мы получили первые танки из Польши, они усилят нашу оборону. Польша является лидером международной коалиции по этому вопросу.

Я благодарю премьер-министра Моравецкого, — сказал Зеленский на совместном совещании с Моравецким.

11 января Анджей Дуда объявил о создании коалиции, которая будет передавать Украине танки западного производства. В общей сложности восемь стран будут поставлять ВСУ немецкие Леопарды.

В последние несколько недель украинские экипажи тренируются в учебном центре Leopard в Свентошуве (Польша) с помощью польских, канадских и норвежских инструкторов.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в первой волне поставок Украина получит от Запада 120-140 танков Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.

Кроме того, Украине доставят 14 танков Leopard 2 из Германии. Читай, что это за танк, кто его может передать и какая особенность Леопардов на войне.

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