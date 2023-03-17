Словакия передаст Украине истребители МиГ-29 и ЗРК Куб — что известно

Европейские страны продолжают помогать Украине. В этот раз Словакия приняла решение о передаче Украине истребителей МиГ-29. Читай в нашем материале, сколько истребителей МиГ-29 получит Украина и что еще передадут нашим защитникам.
На внеочередном онлайн-заседании Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине. Решено, что Украине будут переданы 13 истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетные комплексы Куб советского производства.
Помощь будет оказана бесплатно в соответствии с Конституцией Республики Словакия. О новой помощи сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер во время пресс-конференции.
Позже он подтвердил это на своей странице в Twitter:
#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s????to ensure????????can defend itself&the entire #Europe against #Russia— Eduard Heger (@eduardheger) March 17, 2023
#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s????to ensure????????can defend itself&the entire #Europe against #Russia
Словакия больше не использует свои истребители МиГ-29. С прошлого года началась нехватка запчастей и квалифицированных людей по обслуживанию. Раньше обслуживанием советской техники занимались россияне, с которыми сейчас не ведется сотрудничество.
Таким образом, списанная словацкая техника поможет Украине защищаться от российских оккупантов. Ранее Владимир Зеленский официально обратился к Словакии с просьбой передать истребители для защиты от России.
Обещания нужно выполнять, и когда Владимир Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое, — написал в Twitter Эдуард Хегер.
Обещания нужно выполнять, и когда Владимир Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое, — написал в Twitter Эдуард Хегер.
Он также добавил, что это оружие для того, чтобы Украина могла защитить себя и всю Европу от России.
Ранее мы говорили, что американский пилот F-16 вызвался защищать небо над Украиной.
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Фото: Siły Powietrzne