Словакия передаст Украине истребители МиГ-29 и ЗРК Куб — что известно

Европейские страны продолжают помогать Украине. В этот раз Словакия приняла решение о передаче Украине истребителей МиГ-29. Читай в нашем материале, сколько истребителей МиГ-29 получит Украина и что еще передадут нашим защитникам.

На внеочередном онлайн-заседании Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине. Решено, что Украине будут переданы 13 истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетные комплексы Куб советского производства.

Помощь будет оказана бесплатно в соответствии с Конституцией Республики Словакия. О новой помощи сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер во время пресс-конференции.

Позже он подтвердил это на своей странице в Twitter:

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s????to ensure????????can defend itself&the entire #Europe against #Russia