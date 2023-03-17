Корабельная коалиция и “секреты” нейтральных вод: как Украина ведет войну в море

Война в Украине смогла вывести нашу армию на новый уровень. Несмотря на все испытания и российские нарративы, будто бы оккупанты уничтожили всю нашу авиацию и весь наш флот еще в первый день войны, украинские силы обороны на земле, в воздухе и в воде воюют за независимость страны.

Как сейчас ведется борьба в море и сколько процентов побережья сейчас контролирует Украина, рассказал капитан первого ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в прямом эфире телеканала FreeДом.

Он рассказал, что Украина ведет морскую оборону с момента полномасштабного вторжения России в прошлом году. По его словам, сегодня наша страна контролирует 20% своего побережья и ограничена в судоходстве, что невыгодно всему миру.

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Корабельная коалиция Украины

Эксперт считает, что для освобождения Крыма и Херсонской области Украина не может обойтись без кораблей.

К столь важной инициативе уже присоединились три страны, которые теперь глава Минобороны Алексей Резников назвал корабельной коалицией. К корабельной коалиции Украины присоединились Великобритания, Нидерланды и Бельгия. Ожидается, что коалиции и дальше будет расширяться.

Странам в ЕС и НАТО есть что предложить Украине: мы говорим и о катерах, и о БПЛА.

Особенно это важно делать уже сейчас, чтобы Украина не упускала возможности экспортировать продукцию в мир.

Что известно о сбитом Россией американском БПЛА

Андрей Рыженко говорит: действительно американский БПЛА был сбит самолетами РФ. Залив его топливом, они специально сделали беспилотник неуправляемым.

— Этот БПЛА упал на глубине 1200–1500 м в акватории Черного моря, где-то в 120 км от Севастополя, — объясняет эксперт.

И хоть там российское присутствие увеличилось, можем предполагать, что у них достаточных средств для подъема этого БПЛА нет.

Вчера также в СМИ появились сообщения, что США также готовят свою операцию для того, чтобы получить БПЛА и не дать доступ к нему РФ. Для этого были даже проведены переговоры со Стамбулом.

— Американцы имеют на это право, ведь Черное море является нейтральными водами. В любом случае все это будет делаться в интересах Украины, — говорит экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

Вместе с тем России очень хочется получить любую информацию из американского беспилотника, несмотря на все договоренности с США еще со времен Холодной войны.

В то же время с Украиной остается весь мир: стало известно, что Словакия передаст Украине истребители МиГ-29 и ЗРК Куб — что известно об этом, читай в нашем материале.

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