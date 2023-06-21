ЗСУ звільняють колись втрачені позиції: новини з південних околиць Бахмута

Вся увага світу та українців прикута до новин про контрнаступальні дії українських Збройних сил. Нині карта бойових дій змінюється щогодини, а за останніми даними аналітиків ISW, українці завдають окупантам ударів у їхньому тилу та просуваються вглиб тимчасово окупованої території.

Заступник командира батальйону Свобода, лейтенант НГУ Володимир Назаренко в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку та безпосередньо про величезні втрати ворога в Кліщіївці.

За словами військового, нині ЗСУ відбивають втрачені восени та взимку позиції.

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Ситуація у Кліщіївці

Володимир Назаренко каже, що велику роль тут також відіграє й географія. Українцям вдається захоплювати рубежі.

— Для росіян ця територія стала пеклом на землі: їх вибивають, відтісняють, б’ють з неба.

Також він зазначає, що для ЗСУ важливо вийти на простори, аби потім відтіснити ворога аж за канал, що йде від Сіверського Донця до Горлівки.

Кліщіївка — це південні околиці Бахмута, тож є дуже важливою точкою.

Також заступник командира батальйону Свобода каже, що найбільшою проблемою для фронту є логістика, адже всі дороги, що близькі до “нуля”, прострілюються росіянами.

Тож з кожним сонячним та теплим днем ЗСУ стає простіше, оскільки висихають польові дороги, якими підвозиться зброя та інші необхідні речі.

Разом з тим, ворог не полишає спроб атакувати північніше Бахмута, там працюють свіжомобілізовані росіяни.

Кліщіївка на карті

Детальніше про те, на яких напрямках ворог хоче прорвати оборону, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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