Вигризаємо кожен метр землі у ворога! Маляр розповіла, на яких напрямках ворог хоче прорвати оборону

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про просування ЗСУ на Півдні, хоча є ділянки, де наші війська в обороні.

Наголосила, що контрнаступ відбувається, хоч і не так швидко, як цього б хотілось, але це абсолютно нормально.

Також вона заявила, що росіяни мінують поля та села, не попереджуючи місцевих мешканців, тож небезпека чатує всюди.

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Про ситуацію на Південному напрямку

За її словами, на Півдні триває наступ на кількох напрямках. Усе відбувається за встановленим військовими планом. Є певні просування на всіх напрямках, за якими рухаються Сили оборони. Проте ворог не хоче просто так здавати позиції, які зайняв, тому тривають запеклі бої.

— Ворог суцільно заміновує поля. Є інформація, що ворог мінує на Запоріжжі цивільні населені пункти та не інформує про це жителів.

Якщо ми говоримо про Південь, то це бої, де ми наступаємо, а ворог в обороні. Водночас у нас є напрямки, де навпаки — ворог наступає, а ми в обороні.

Ми фактично невеликими кроками, поступово, але впевнено рухаємося вперед. Можна навіть сказати, що вигризаємо кожен метр землі у ворога, — акцентує Маляр.

Заступниця міністра наголошує, що некоректно вимірювати результативність дій військових виключно кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів, бо є цілий комплекс оцінювання виконаних завдань. Адже перед військовими ставиться багато завдань.

Про ситуацію на Східному фронті

— Якщо для нас основні наступальні дії тривають на кількох напрямках на Півдні, то ворог своїм основним напрямком удару визначає Схід. Його основний наступ триває саме там. Попри те, що ворог має бути в обороні на Півдні, росіяни не полишають планів вийти на кордони Донецької та Луганської області.

По тому, що відбувається на Лиманському та Куп’янському напрямку, наступ окупантів можна назвати навіть масштабним.

Ворог стягує туди підрозділи десантно-штурмових військ, щоб ефективно прорвати нашу оборону, поки що це йому не вдається.

На Мар’їнському та Авдіївському напрямку ворог здійснює наступ, а ми в обороні, — розповіла Маляр.

ЗСУ звільняють населені пункти України, ми з жахом дізнаємося, що відбувалося в окупації. Раніше ми розповідали, що відбувається у щойно звільнених П’ятихатках.

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Фото: 72 ОМБр