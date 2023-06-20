Що насправді відбувається у щойно звільнених П’ятихатках — новини від ОВА

Після втішних новин про звільнення нових населених пунктів українськими захисниками, виникає питання, яка ситуація там та як живе мирне населення.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів Яні Брензей про ситуацію у звільнених П’ятихатках, а також описав, чи вистачає води у населених пунктах, які залежали від Каховської ГЕС.

Очільник області зазначив, що наразі доступ до звільнених територій мають лише військові. Однак у співпраці з ними вдається надавати допомогу місцевому населенню.

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Наприклад, зі звільнених П’ятихаток вдалось вивезти одну родину, яка ховалась у підвалах від російських обстрілів.

Там ще близько 20 осіб залишилось. Наразі є мета вивезти їх звідти.

Що стосується ситуації в області з водою після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, то Юрій Малашко запевнив, що лише одна громада була залежна від водосховища й наразі питання з водопостачанням там вирішене.

Інші громади області беруть воду з північніших джерел. Зокрема, у Запоріжжі усі показники про якість води наразі відповідають нормі.

Проте наслідки відчутні, оскільки флора та фауна, яка залишилась на дні, почала тліти та давати неприємний запах.

Також раніше Олег Сенцов розповів про втрату Bradley та контрнаступ на Запоріжжі.

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