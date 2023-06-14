Якби не ці машини, я б тут не розмовляв. Олег Сенцов про втрату Bradley та контрнаступ на Запоріжжі

Під час повномасштабної війни багато українців не лише змінили свої життя, але й професії. Так зробив і режисер Олег Сенцов, який нещодавно отримав звання молодшого лейтенанта.

В ефірі телемарафону Єдині новини військовослужбовець розповів про контрнаступ на Запорізькому напрямку, а також оцінив правдивість інформації, яку надають російські ЗМІ стосовно втрат української армії.

Про ситуацію на Запорізькому напрямку

Важко сказати щось зараз, бо все може бути використано ворогом. Тому про подальші дії можу сказати мало.

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Перші три ночі контрнаступу ми атакували. У них був дуже сильний спротив. Ми втратили трохи одиниць техніки.

Зараз продовжуємо боротися. Поки немає таких великих успіхів, можливо, як на інших відрізках фронту. Але ми продовжуємо відтягувати на себе ворога, нищити його та техніку, просуватися вперед.

Про втрати деяких машин Bradley

Якби не ці машини, то я б тут не розмовляв. Вони дуже добре тримають удар. Але, на жаль, є сильне замінування, яке робилося заздалегідь. Крім того, ворог застосовував дуже щільний артилерійський вогонь.

Про російську пропаганду

Пропаганда завжди будується на частині правди. Три відсотки правди, а все інше — брехня. Так завжди було у РФ.

Це вони хочуть видавати бажане за дійсне.

Так, втрати є, але не такі великі, як можуть бути. Вони не такі великі, особливо в людях, тому що техніка зберегла життя.

Ніхто не втратив боєздатності. Ми працюємо далі й ніхто не опускає носа.

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