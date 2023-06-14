Люди

Якби не ці машини, я б тут не розмовляв. Олег Сенцов про втрату Bradley та контрнаступ на Запоріжжі

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Червня 2023, 19:00
Олег Сенцов

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