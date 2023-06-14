Если бы не эти машины, я бы тут не разговаривал. Олег Сенцов о потере Bradley и контрнаступлении на Запорожском направлении

Во время полномасштабной войны многие украинцы не только изменили свои жизни, но и профессии. Так поступил и режиссер Олег Сенцов, недавно получивший звание младшего лейтенанта.

В эфире телемарафона Єдині новини военнослужащий рассказал о контрнаступлении на Запорожском направлении, а также оценил правдивость информации, предоставляемой российскими СМИ касательно потерь украинской армии.

О ситуации на Запорожском направлении

— Трудно сказать что-нибудь сейчас, потому что все может быть использовано врагом. Поэтому о дальнейших действиях могу сказать мало.

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Первые три ночи контрнаступления мы атаковали. У них было очень сильное сопротивление. Мы потеряли немного единиц техники.

Сейчас продолжаем сражаться. Пока нет столь больших успехов, возможно, как на других отрезках фронта. Но мы продолжаем оттягивать на себя врага, уничтожать его и технику, продвигаться вперед.

О потерях некоторых машин Bradley

— Если бы не эти машины, я бы здесь не разговаривал. Они очень хорошо держат удар. Но, к сожалению, есть сильное заминирование, которое производилось заранее. Кроме того, враг использовал очень плотный артиллерийский огонь.

О российской пропаганде

Пропаганда всегда строится на части правды. Три процента правды, а все остальное — ложь. Так всегда было у РФ.

Это они хотят выдавать желаемое за действительное.

Да, потери есть, но они не так велики, как могут быть. Они не так велики, особенно в людях, потому что техника сохранила жизнь.

Никто не потерял боеспособность. Мы работаем дальше и никто не опускает нос.

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