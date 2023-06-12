Контрнаступление началось? Список освобожденных ВСУ территорий

Каждый день Украина все ближе ко дню, когда на нашей земле не останется ни одного оккупанта, а над всеми территориями государства будет развеваться желто-голубой флаг.

Приближают эту победу все, кто помогает, волонтерит и регулярно поддерживает нашу армию. И все же, титаническим трудом и высокой ценой борются за независимость наши воины.

Как бы враг ни пытался сорвать контрнаступление, ему это не удастся. Несмотря на то, что россияне устроили самую масштабную экологическую катастрофу за последние десятилетия — взорвали Каховскую ГЭС, ВСУ уже начали освобождать украинские территории.

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Вікна-новини публикуют исключительно официальные сообщения о контрнаступлении и освобождении украинских земель. Так какие украинские территории уже официально вернулись под украинский флаг, следи вместе с нами в материале.

Контрнаступление: список освобожденных городов и поселков

4 июня — Новодаровка

Механизированное подразделение вместе со сводным подразделением Запорожской отдельной бригады ТРО в рамках оборонной операции 4 июня освободили от оккупантов и вернули домой село Новодаровка.

В течение нескольких суток враг предпринимал немало попыток, чтобы вернуть населенный пункт под свой контроль, но сделать это не удалось. Наши воины мужественно дали отпор и уберегли освободившуюся территорию.

10 июня — Нескучное

10 июня стало известно, что 7-й отдельный батальон АРЕЙ Украинской Добровольческой Армии освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области.

11 июня — Благодатное и Макаровка

Наши войска продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении, поэтому 11 июня Анна Маляр сообщила об успехах в районе Берховского водохранилища. Там военные продвинулись вперед на 250 метров.

Также заместитель министра обороны вспомнила об успехах на Юге. Украинские войска продвинулись в двух направлениях от 300 до 1500 метров и деоккупировали населенные пункты Благодатное и Макаровка.

Благодатное освободили воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с третьим механизированным батальоном отдельной президентской бригады. Им удалось взять в плен шестерых российских военных.

Полученная информация от пленных поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли, говорится в сообщении на странице бригады.

Также Маляр добавила, что на направлениях, где наши войска находятся в обороне, ни одной позиции не потеряно.

12 июня — Сторожевое

12 июня объединенный прессцентр Сил обороны таврического направления сообщил украинцам об еще одном успехе ВСУ. А именно, освобождении поселка Сторожевое 35-й отдельной бригадой морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю, — говорится в сообщении.

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Сергей Череватый в эфире телемарафона Единые Новости добавил об успехах украинских военных под Бахмутом.

На флангах прошли от 250 до 700 м, сдвинув врага.

— При этом нанесли немалый ущерб: 66 оккупантов уничтожено, 83 получили ранения, 3 попали в плен, — сообщил он.

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