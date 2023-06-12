Говорят, что даже после самой темной ночи наступает рассвет. А в Украине после продолжительной тишины — освобождение новых населенных пунктов.

Так, 12 июня на странице Запорожской отдельной бригады территориальной обороны сообщили, что 4 июня 2023 года украинским защитникам удалось освободить от оккупантов село Новодаровка Запорожской области.

Освобождение произошло в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

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Также сообщается, что не имели успеха и многочисленные попытки российских захватчиков вернуть населенный пункт под свой контроль, которые продолжались несколько суток.

Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!

Новодаровка на карте

Снова развевается наш флаг! ВСУ освободили село Новодаровка в Запорожской области / 2 Фотографии

В то же время продолжается ликвидация последствий катастрофы, вызванной российскими оккупантами, когда взорвали Каховскую ГЭС. Смотри, как выглядит затопленный Херсон сейчас.

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