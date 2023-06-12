Когда-то здесь был город. Как выглядит затопленный Херсон сейчас — видео с дрона

Ущерб, нанесенный оккупантами подрывом Каховской ГЭС, эксперты до сих пор определяют с осторожностью.

Уже понятно, что непоправимый ущерб причинен не только людям и их поселениям, но и животным: под угрозой исчезновения краснокнижные виды, которые были национальным достоянием.

То, как выглядит затопленный Херсон сейчас, можно увидеть на кадрах дронов. Видео показывают масштабы наводнения в Херсонской области Украины.

Сейчас также смотрят

Подрыв Каховской ГЭС быстро перерастает в долгосрочную экологическую катастрофу, влияющую на питьевую воду, запасы пищи и экосистемы Черного моря.

Подрыв Каховской ГЭС негативно влияет не только на подконтрольные Украине территории, но и однозначно отразится и на оккупированном Крыму. Почему там начали экономить воду — рассказывали в другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!