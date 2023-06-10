Воды не хватит даже на сезон? Последствия взрыва Каховской ГЭС для Крыма

Во временно оккупированном Крыму начались проблемы с водоснабжением. Это явилось следствием подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Уровень воды в Северо-Крымском канале падает. Рефат Чубаров рассказал, как в Крыму экономят воду — читай подробно о последствиях подрыва Каховской ГЭС для полуострова.

В Крыму экономят воду: последствия подрыва Каховской ГЭС

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона рассказал Яне Брензей о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Крыма. С подрывом дамбы вода через Северо-Крымский канал перестает поступать.

В самом русле канала некоторое время будет храниться какое-то количество воды. Местные говорят, что это около 40 млн м³. Ежегодно, до момента оккупации Крыма, по каналу поступало до миллиарда кубометров воды. Это было около 85% потребностей жителей Крыма.

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Абсолютное большинство поступающей воды использовалось для нужд аграрного сектора.

Если говорить о потребности воды для хозяйственных и коммунальных нужд, достаточно 103 млн м³ в год, если годы без засухи, эта вода в Крыму находится, — говорит Рефат Чубаров.

Вода из канала наполняла водохранилища Крыма. Сейчас водохранилища наполнены. Нуждается в пересмотре структура аграрного сектора. Много воды забирает выращивание риса, он посажен сейчас.

Снова посадили рис, он уничтожает Крым, потому что засаливает почву. Десятки тысяч гектаров риса высажены сейчас на севере Крыма, он не успеет созреть, ведь вода не поступает, — говорит Рефат Чубаров.

Дело о дискриминации Россией крымских татар

Рефат Чубаров сейчас находится в Гааге, где началось слушание о дискриминации Россией крымских татар и этнических украинцев в Крыму. Украина подала иск по двум международным конвенциям еще в 2016 году.

Ими стали Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.

Сейчас проходит важнейший этап. В 2017 году было промежуточное решение, когда суд обязал Россию отменить решение о запрете Меджлиса и разрешить его руководителям беспрепятственно въезжать и выезжать из Крыма.

Россия это обязательство не выполнила. Сейчас поочередно выступают украинская и российская сторона. Затем суд будет рассматривать все аргументы, Рефат Чубаров надеется, что до конца года Международный суд ООН примет решение по этим конвенциям.

Раньше мы рассказывали, как россияне бегут из Крыма.

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