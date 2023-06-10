Води не вистачить навіть на сезон? Наслідки підриву Каховської ГЕС для Криму

У тимчасово окупованому Криму почалися проблеми з водопостачанням. Це стало наслідком підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Рівень води у Північнокримському каналі падає. Рефат Чубаров розповів, як у Криму економлять воду — читай детально про наслідки підриву Каховської ГЕС для півострова.

У Криму економлять воду: наслідки підриву Каховської ГЕС

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону розповів Яні Брензей про наслідки підриву Каховської ГЕС для Криму. З підривом дамби вода через Північнокримський канал перестає надходити.

У самому руслі каналу певний час буде зберігатися якась кількість води. Місцеві говорять, що це близько 40 млн м³. Щорічно, до моменту окупації Криму, каналом надходило до мільярда кубометрів води. Це було близько 85% потреб мешканців Криму.

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Абсолютна більшість води, яка надходила, використовувалася для потреб аграрного сектору.

Якщо говорити про потребу води для господарських та комунальних потреб, достатньо 103 млн м³ на рік, якщо роки без посухи, ця вода в Криму знаходиться, — каже Рефат Чубаров.

Вода з каналу наповнювала водосховища Криму. Зараз водосховища наповнені. Потребуватиме перегляду структура аграрного сектору. Багато води забирає вирощування рису, він посаджений зараз.

Знову посадили рис, він нищить Крим, бо засолює ґрунт. Десятки тисяч гектарів рису висаджено зараз на півночі Криму, він не встигне дозріти, адже вода не надходить, — каже Рефат Чубаров.

Справа про дискримінацію Росією кримських татар

Рефат Чубаров нині перебуває в Гаазі, де розпочалося слухання про дискримінацію Росією кримських татар та етнічних українців у Криму. Україна подала позов за двома міжнародними конвенціями ще у 2016 році.

Ними стали Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Зараз відбувається найважливіший етап. У 2017 році було проміжне рішення, коли суд зобов’язав Росію скасувати рішення про заборону Меджлісу та дозволити його керівникам безперешкодно в’їжджати та виїжджати з Криму.

Росія це зобов’язання не виконала. Зараз по черзі виступають українська та російська сторона. Потім суд розглядатиме всі аргументи, Рефат Чубаров сподівається, що до кінця року Міжнародний суд ООН ухвалить рішення з цих конвенцій.

Раніше ми розповідали, як росіяни тікають з Криму.

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