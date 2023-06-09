Хочу підтримати постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС. Куди донатити та чим допомогти? Надійні організації та фонди

6 червня росіяни спричинили найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС. Служби України та волонтери одразу почали рятувальну операцію людей та тварин, домівки яких за лічені години пішли під воду.
Рятувалися з небезпечних зон лише з найціннішим, тож і люди, і тварини потребують їжі, чистої води, засобів гігієни, одягу, ковдр, рушників, простирадл тощо.
Від моменту підриву дамби волонтери почали збирати кошти на гуманітарні потреби, організовувати пункти приймання одягу, їжі й інших речей.
Якщо ти теж хочеш допомогти, в цьому матеріалі знайдеш перевірені фонди та організації, які збирають допомогу з будь-якої точки світу.
Якщо хочеш долучитися фінансово, то є низка фондів, які збирають кошти й самостійно закуповують усе необхідне для постраждалих або допомагають рятувальникам.
За ініціативою Херсонської ОВА фонд Захист спільно з Новою поштою організували безоплатне відправлення гуманітарної допомоги, яка буде надходити в регіон.
Так, Нова пошта безоплатно доставляє речі першої потреби. Перелік таких речей можеш знайти за посиланням. Отож, можеш придбати щось з переліку й відправити з будь-якого відділення Нової пошти, вказавши такі дані:
Якщо ж є бажання допомогти фінансово, можеш надіслати допомогу фонду Захист за посиланням або за реквізитами ПриватБанку:
Також є можливість долучитися до збору коштів з-за кордону. Усі закордонні реквізити знайдеш на сайті організації.
Раніше фонд допомагав деокупованим громадам — Бериславській та Білозерській зокрема. З моменту підриву Каховської ГЕС Гуркіт збирає на потреби постраждалих.
Учасники фонду планують закупити воду, фільтри для води, помпи й шланги для відкачування води. Задонатити фонду можна у банку. Також можна скористатися реквізитами ПриватБанку:
Якщо є бажання приєднатися з-за кордону, то за посиланням знайдеш міжнародні реквізити для переказу.
Волонтери фонду уже перебувають в Херсоні та допомагають постраждалим. Головна потреба — резервний фонд, який дозволить оперативно діяти й локально надавати допомогу постраждалим.
Гроші можна надіслати на банку. А про всі актуальні потреби та витрати фонду розповідає його волонтер Денис Федько.
Журналіст готується везти гуманітарну допомогу на Херсонщину. Допомогти можна як і власним авто, так і донатом на банку.
Фонд UNITED24 за підтримки Monobank запустив екстрений фандрейзинг Lifeboat for Ukraine. Мета — допомогти подолати наслідки трагедії на Каховській ГЕС.
Усі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та техніки для проведення рятувальних операцій зараз й після того, як зійде вода.
Наприклад, потрібно закупити човни та плоти, мотопомпи, екскаватори, бульдозери та крани, пожежні рукава, гідрокостюми, мобільні станції очищення води, підводні дрони для пошуку вибухонебезпечних предметів тощо.
Допомогти зібрати на потреби рятувальної операції та подолання наслідків можна донатом на банку.
Організація збирає кошти на мотопомпи для відкачування брудної води. Ще одне завдання – якнайшвидше доправити на Херсонщину обладнання та гуманітарний вантаж для цивільних.
Долучитися до збору можна з картки Монобанку, через PayPal, а також через реквізити ПриватБанку. Для цього в додатку Приват 24 знайди функцію платежі та скористайся реквізитами:
Керівник Херсонського фонду Юрій Антощук збирає на потреби ДСНС Херсонщини. Вже вдалося зібрати кошти на три мотопомпи для випомповування води. Проте для рятувальної операції ДСНС потребує значно більше:
Підтримати збір можна, закинувши гроші у банку.
Зараз організація Восток-SOS проводить безоплатну евакуацію жителів Херсонщини й потребує фінансової підтримки. Щогодини організації надходять запити на евакуацію. Щоб допомогти, можна покласти гроші на банку або скористатися реквізитами:
Також є можливість покласти гроші на PayPal: info@vostok-sos.org чи за реквізитами:
Благодійний фонд Rescue Now від початку повномасштабного вторгнення евакуював вже понад 19 000 людей та 855 домашніх тварин. Зараз волонтери фонду їдуть в Херсон, щоб надавати постраждалим всю необхідну допомогу.
На території України можна надіслати допомогу на банку. Якщо ж є бажання долучитися з-за кордону, то фонд має інші варіанти оплати для закордонних переказів:
Загалом фонд займається евакуацією з гарячих точок та окупованих територій і доставкою гуманітарної допомоги. Зараз організація Help People проводить збір на евакуацію постраждалих.
Долучитися можна фінансово, надіславши пожертву на банку. Якщо в тебе є авто, можна приєднатися до евакуації цивільних.
Фонд збирає кошти на евакуацію, паливо та моторні човни. Підтримати місію можна з будь-якого куточка світу, адже є різні способи оплати. Усі варіанти для переказу знайдеш на офіційному сайті організації.
У межах проєкту Близькі УВС збирає кошти для волонтерів окупованих міст на базові продукти для вразливих категорій населення. Вони допомагають у Каховці, Новій Каховці, Мелітополі та Скадовську.
З України можна надіслати кошти на банку. Якщо ти хочеш долучитися з-за кордону, то зробити це можна за посиланням у системі WayForPay.
Команда вже привезла гуманітарну допомогу, а тепер допомагає з евакуацією цивільних і тварин у зоні підтоплення.
Щоб допомогти команді закрити всі потреби, можна надіслати кошти на банку. Волонтери висвітлюють усі потреби на своїй сторінці.
Тварини теж потребують допомоги, адже часто вони не можуть самостійно вибратися з зони підтоплення, тож потребують евакуації. Вже врятованим тваринам потрібен притулок та їжа.
Організація шукає людей, які допомогли б евакуювати цивільних і тварин. В Instagram волонтери збирають запити й публікують фото домашніх улюбленців, які потребують допомоги.
Організація шукає клітки для евакуації тварин та людей, які могли б їх прихистити чи взяти на перетримку. Підтримати ГО можна за реквізитами:
Представники благодійного фонду вже допомагають на Херсонщині, а також шукають місця для перетримки тварин. Їм потрібні гроші на клітки та корм. Пожертвувати гроші можна тут.
Наслідки від підриву Каховської ГЕС можуть набути ще серйозніших масштабів. Чи може статися аварія на ЗАЕС внаслідок підриву Каховської ГЕС — у матеріалі.
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