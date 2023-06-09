Хочу підтримати постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС. Куди донатити та чим допомогти? Надійні організації та фонди

6 червня росіяни спричинили найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС. Служби України та волонтери одразу почали рятувальну операцію людей та тварин, домівки яких за лічені години пішли під воду.

Рятувалися з небезпечних зон лише з найціннішим, тож і люди, і тварини потребують їжі, чистої води, засобів гігієни, одягу, ковдр, рушників, простирадл тощо.

Від моменту підриву дамби волонтери почали збирати кошти на гуманітарні потреби, організовувати пункти приймання одягу, їжі й інших речей.

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Якщо ти теж хочеш допомогти, в цьому матеріалі знайдеш перевірені фонди та організації, які збирають допомогу з будь-якої точки світу.

Фонди та організації, які збирають на гуманітарну допомогу

Якщо хочеш долучитися фінансово, то є низка фондів, які збирають кошти й самостійно закуповують усе необхідне для постраждалих або допомагають рятувальникам.

Нова пошта та Херсонська ОДА

За ініціативою Херсонської ОВА фонд Захист спільно з Новою поштою організували безоплатне відправлення гуманітарної допомоги, яка буде надходити в регіон.

Так, Нова пошта безоплатно доставляє речі першої потреби. Перелік таких речей можеш знайти за посиланням. Отож, можеш придбати щось з переліку й відправити з будь-якого відділення Нової пошти, вказавши такі дані:

М. Херсон, відділення Нової пошти №1.

Телефон: 050-525-80-56 (не для дзвінків).

Отримувач: Наталія Шатілова.

Відправка коштом отримувача.

Якщо ж є бажання допомогти фінансово, можеш надіслати допомогу фонду Захист за посиланням або за реквізитами ПриватБанку:

UA 513052990000026003011107624

МФО 352479

Призначення платежу – Рятуємо разом!

Також є можливість долучитися до збору коштів з-за кордону. Усі закордонні реквізити знайдеш на сайті організації.

Благодійний фонд Гуркіт

Раніше фонд допомагав деокупованим громадам — Бериславській та Білозерській зокрема. З моменту підриву Каховської ГЕС Гуркіт збирає на потреби постраждалих.

Учасники фонду планують закупити воду, фільтри для води, помпи й шланги для відкачування води. Задонатити фонду можна у банку. Також можна скористатися реквізитами ПриватБанку:

Карта: 5169 3351 0084 3610

IBAN: UA473052990000026007046812678

Якщо є бажання приєднатися з-за кордону, то за посиланням знайдеш міжнародні реквізити для переказу.

PayPal: funds@hurkit.org

Рахунок для переказу в EUR: IBAN: UA393052990000026006046814699

Рахунок для переказу USD: IBAN: UA163052990000026007046816146

БФ ДНК

Волонтери фонду уже перебувають в Херсоні та допомагають постраждалим. Головна потреба — резервний фонд, який дозволить оперативно діяти й локально надавати допомогу постраждалим.

Гроші можна надіслати на банку. А про всі актуальні потреби та витрати фонду розповідає його волонтер Денис Федько.

Богдан Логвиненко

Журналіст готується везти гуманітарну допомогу на Херсонщину. Допомогти можна як і власним авто, так і донатом на банку.

Збори для рятувальних операцій

UNITED24 та Monobank

Фонд UNITED24 за підтримки Monobank запустив екстрений фандрейзинг Lifeboat for Ukraine. Мета — допомогти подолати наслідки трагедії на Каховській ГЕС.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та техніки для проведення рятувальних операцій зараз й після того, як зійде вода.

Наприклад, потрібно закупити човни та плоти, мотопомпи, екскаватори, бульдозери та крани, пожежні рукава, гідрокостюми, мобільні станції очищення води, підводні дрони для пошуку вибухонебезпечних предметів тощо.

Допомогти зібрати на потреби рятувальної операції та подолання наслідків можна донатом на банку.

Ukrainian FireFighters Foundation

Організація збирає кошти на мотопомпи для відкачування брудної води. Ще одне завдання – якнайшвидше доправити на Херсонщину обладнання та гуманітарний вантаж для цивільних.

Долучитися до збору можна з картки Монобанку, через PayPal, а також через реквізити ПриватБанку. Для цього в додатку Приват 24 знайди функцію платежі та скористайся реквізитами:

Одержувач: Українські Вогнеборці

IBAN: UA333052990000026000041021977

ЄДРПОУ 44672831

Призначення платежу: Благодійна допомога

БФ Обʼєднання

Керівник Херсонського фонду Юрій Антощук збирає на потреби ДСНС Херсонщини. Вже вдалося зібрати кошти на три мотопомпи для випомповування води. Проте для рятувальної операції ДСНС потребує значно більше:

вейдерси Norfin Pilot BootFoot – 30 шт.;

мотопомпа трьох моделей: Honda WT30XK4 DE, Honda WT 40 XK3 DE та DaiShin SWT-100HX – по 5 шт.;

чоботи-заброди – 100 шт.;

заброди-комбінезони – 100 шт.;

надувний човен Kolibri KM-360D Profy та GALA A360D RIB – по 5 шт.;

мотор Yamaha та Mercury Jet 25 MLH GA EFI – по 5 шт.;

Підтримати збір можна, закинувши гроші у банку.

Фонди та організації, які допомагають евакуюватися

Восток-SOS

Зараз організація Восток-SOS проводить безоплатну евакуацію жителів Херсонщини й потребує фінансової підтримки. Щогодини організації надходять запити на евакуацію. Щоб допомогти, можна покласти гроші на банку або скористатися реквізитами:

Одержувач: Благодійна організація Благодійний фонд Восток-СОС

IBAN: UA893005280000026007455028483

Код ЄДРПОУ: 39764400

Призначення платежу: Благодійний внесок

Також є можливість покласти гроші на PayPal: info@vostok-sos.org чи за реквізитами:

UAH: 5375411206358702

EUR: 5168745021611964

USD: 5168745031323527

БФ Rescue Now

Благодійний фонд Rescue Now від початку повномасштабного вторгнення евакуював вже понад 19 000 людей та 855 домашніх тварин. Зараз волонтери фонду їдуть в Херсон, щоб надавати постраждалим всю необхідну допомогу.

На території України можна надіслати допомогу на банку. Якщо ж є бажання долучитися з-за кордону, то фонд має інші варіанти оплати для закордонних переказів:

IBAN (US dollar): UA653052990000026000035502877 IBAN (Euro): UA173052990000026003025502260 IBAN (UAH): UA79 305299 00000 26004005503590 IBAN (GBP): UA773052990000026008005508922 IBAN (PLZ): UA693052990000026001005506879 IBAN (CHF): UA183052990000026005015504481 IBAN (SEK): UA673052990000026000005508889 IBAN (NOK): UA243052990000026008045506274 IBAN (CZK): UA093052990000026000025500663

БФ Help People

Загалом фонд займається евакуацією з гарячих точок та окупованих територій і доставкою гуманітарної допомоги. Зараз організація Help People проводить збір на евакуацію постраждалих.

Долучитися можна фінансово, надіславши пожертву на банку. Якщо в тебе є авто, можна приєднатися до евакуації цивільних.

Вільні та незламні

Фонд збирає кошти на евакуацію, паливо та моторні човни. Підтримати місію можна з будь-якого куточка світу, адже є різні способи оплати. Усі варіанти для переказу знайдеш на офіційному сайті організації.

Українська Волонтерська служба

У межах проєкту Близькі УВС збирає кошти для волонтерів окупованих міст на базові продукти для вразливих категорій населення. Вони допомагають у Каховці, Новій Каховці, Мелітополі та Скадовську.

З України можна надіслати кошти на банку. Якщо ти хочеш долучитися з-за кордону, то зробити це можна за посиланням у системі WayForPay.

Вільний Харків

Команда вже привезла гуманітарну допомогу, а тепер допомагає з евакуацією цивільних і тварин у зоні підтоплення.

Щоб допомогти команді закрити всі потреби, можна надіслати кошти на банку. Волонтери висвітлюють усі потреби на своїй сторінці.

Фонди та організації, які допомагають тваринам

Тварини теж потребують допомоги, адже часто вони не можуть самостійно вибратися з зони підтоплення, тож потребують евакуації. Вже врятованим тваринам потрібен притулок та їжа.

ГО Help animals

Організація шукає людей, які допомогли б евакуювати цивільних і тварин. В Instagram волонтери збирають запити й публікують фото домашніх улюбленців, які потребують допомоги.

Організація шукає клітки для евакуації тварин та людей, які могли б їх прихистити чи взяти на перетримку. Підтримати ГО можна за реквізитами:

Моно: 4441114453947408

Приват: 4149499383483813

Київські хвостики

Представники благодійного фонду вже допомагають на Херсонщині, а також шукають місця для перетримки тварин. Їм потрібні гроші на клітки та корм. Пожертвувати гроші можна тут.

Наслідки від підриву Каховської ГЕС можуть набути ще серйозніших масштабів. Чи може статися аварія на ЗАЕС внаслідок підриву Каховської ГЕС — у матеріалі.

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