Хочу поддержать пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Куда донатить и как помочь? Надежные организации и фонды

6 июня россияне повлекли за собой крупнейшую техногенную катастрофу за последние десятилетия, взорвав Каховскую ГЭС. Службы Украины и волонтеры сразу начали спасательную операцию людей и животных, дома которых в считанные часы ушли под воду.

Спасались из опасных зон только с самым ценным, поэтому и люди, и животные нуждаются в пище, чистой воде, средствах гигиены, одежде, одеялах, полотенцах, простынях и т.д.

С момента подрыва дамбы волонтеры начали собирать средства на гуманитарные нужды, организовывать пункты приема одежды, еды и других вещей.

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Если ты тоже хочешь помочь, в этом материале найдешь проверенные фонды и организации, собирающие помощь из любой точки мира.

Фонды и организации, собирающие на гуманитарную помощь

Если хочешь приобщиться финансово, то есть ряд фондов, которые собирают средства и самостоятельно закупают все необходимое для пострадавших или помогают спасателям.

Новая почта и Херсонская ОГА

По инициативе Херсонской ОВА Фонд Защита совместно с Новой почтой организовали бесплатную отправку гуманитарной помощи, которая будет поступать в регион.

Да, Новая почта безвозмездно доставляет вещи первой потребности. Список таких вещей можешь найти по ссылке. Итак, можешь приобрести что-то из перечня и отправить их из любого отделения Новой почты, указав следующие данные:

Г. Херсон, отделение Новой почты №1.

Телефон: 050-525-80-56 (не для звонков).

Получатель: Наталья Шатилова.

Отправка за счет получателя.

Если же есть желание помочь финансово, можешь направить помощь фонда Защита по ссылке или по реквизитам ПриватБанка:

IBAN: UА 513052990000026003011107624

МФО 352479

Назначение платежа — Рятуємо разом!

Также есть возможность приобщиться к сбору средств из-за границы. Все зарубежные реквизиты найдешь на сайте организации.

Благотворительный фонд Гуркіт

Раньше фонд помогал деоккупированным общинам — Бериславской и Белозерской в частности. С момента подрыва дамбы Гуркіт собирает на нужды пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

Участники фонда планируют закупить воду, фильтры для воды, насосы и шланги для откачки воды. Задонатить фонду можно на банку. Также можно воспользоваться реквизитами ПриватБанка:

Карта: 5169 3351 0084 3610

IBAN: UA473052990000026007046812678

Если есть желание присоединиться из-за границы, то вот международные реквизиты для перевода.

PayPal: funds@hurkit.org

Счет для перевода в EUR: IBAN: UA393052990000026006046814699

Счет для перевода в USD: IBAN: UA163052990000026007046816146

БФ ДНК

Волонтеры фонда уже находятся в Херсоне и помогают пострадавшим. Главная потребность — резервный фонд, который позволит оперативно действовать и локально оказывать помощь пострадавшим.

Деньги можно отправить на банку. А обо всех актуальных потребностях и расходах фонда рассказывает волонтер Денис Федько.

Богдан Логвиненко

Журналист готовится везти гуманитарную помощь в Херсонскую область. Помочь можно как собственным авто, так и донатом на банку.

Сборы для спасательных операций

UNITED24 и Monobank

Фонд UNITED24 с поддержкой Monobank запустили экстренный фандрейзинг Lifeboat for Ukraine. Цель — помочь преодолеть последствия трагедии на Каховской ГЭС.

Все собранные средства будут направлены на закупку оборудования и техники для проведения спасательных операций сейчас и после того, как сойдет вода.

Например, нужно закупить лодки и плоты, мотопомпы, экскаваторы, бульдозеры и краны, пожарные рукава, гидрокостюмы, мобильные станции очистки воды, подводные дроны для поиска взрывоопасных предметов и т.п.

Помочь собрать для спасательной операции и преодоления последствий можно донатом на банку организации.

Ukrainian FireFighters Foundation

Организация собирает средства на мотопомпы для откачки грязной воды. Еще одна задача — как можно быстрее доставить в Херсонскую область оборудование и гуманитарный груз для гражданских.

Присоединиться к сбору можно с карты Монобанка, через PayPal, а также через реквизиты ПриватБанка. Для этого в приложении Приват 24 найди функцию платежа и воспользуйся реквизитами:

Получатель: Украинские Пожарные

IBAN: UA333052990000026000041021977

ЕГРПОУ 44672831

Назначение платежа: Благотворительная помощь

БФ Об’єднання

Руководитель Херсонского фонда Юрий Антощук собирает на нужды ГСЧС Херсонской области. Уже удалось собирать средства на три мотопомпа для выкачивания воды. Однако для спасательной операции ГСЧС требует гораздо больше:

вейдерсы Norfin Pilot BootFoot – 30 шт.;

мотопомпа трех моделей: Honda WT30XK4 DE, Honda WT 40 XK3 DE и DaiShin SWT-100HX – по 5 шт.;

сапоги-заброды – 100 шт.;

заброды-комбинезоны – 100 шт.;

надувная лодка Kolibri KM-360D Profy и GALA A360D RIB – по 5 шт.;

мотор Yamaha и Mercury Jet 25 MLH GA EFI – по 5 шт.;

Поддержать сбор можно, забросив деньги на банку.

UNITED24 и WOG

Совместный проект под названием Рятуємо всюди, де наші люди. Денежные средства собирают на спасательные вездеходы Богун-2. Стоимость одного составляет около $150 тыс.

Этим машинам не нужны дороги. Они легко передвигаются по воде и труднопроходимой местности: во время паводков, весеннего и осеннего размытия дорог. Вездеходы также оснащены носилками для транспортировки раненых.

Ты можешь задонатить на банку проекта или присоединиться к инициативе другим способом – заправляй авто на WOG горючим Mustang. С каждого приобретенного литра 1 гривна уйдет на закупку спасательных вездеходов.

Фонды и организации, помогающие эвакуироваться

Восток-SOS

Сейчас организация Восток-SOS проводит бесплатную эвакуацию жителей области и нуждается в финансовой поддержке. Каждый час организации поступают запросы на эвакуацию. Чтобы помочь, можно положить деньги на банку или воспользоваться реквизитами:

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Восток-СОС»

IBAN: UA893005280000026007455028483

Код по ЕГРПОУ: 39764400

Назначение платежа: Благотворительный взнос

Также есть возможность положить деньги на PayPal: info@vostok-sos.org или по реквизитам:

UAH: 5375411206358702

EUR: 5168745021611964

USD: 5168745031323527

БФ Rescue Now

Благотворительный фонд Rescue Now с начала полномасштабного вторжения эвакуировал уже более 19 000 человек и 855 домашних животных. Сейчас волонтеры фонда едут в Херсон, чтобы оказывать пострадавшим всю необходимую помощь.

На территории Украины можно выслать помощь на банку. Если же есть желание присоединиться из-за границы, то у фонда есть другие варианты оплаты для зарубежных переводов. Вот некоторые из них:

IBAN (US dollar): UA653052990000026000035502877 IBAN (Euro): UA173052990000026003025502260 IBAN (UAH): UA79 305299 00000 26004005503590 IBAN (GBP): UA773052990000026008005508922 IBAN (PLZ): UA693052990000026001005506879 IBAN (CHF): UA183052990000026005015504481 IBAN (SEK): UA673052990000026000005508889 IBAN (NOK): UA243052990000026008045506274 IBAN (CZK): UA093052990000026000025500663

БФ Help People

Фонд занимается эвакуацией с горячих точек и оккупированных территорий, доставкой гуманитарной помощи. Сейчас организация Help People собирает на эвакуацию пострадавших.

Присоединиться можно финансово, прислав пожертвование на банку. Если у тебя есть авто, можно присоединиться к эвакуации гражданских.

Свободные и несокрушимые

Фонд собирает средства на эвакуацию, топливо и моторные лодки. Поддержать миссию можно из любого уголка мира, ведь есть разные способы оплаты. Все варианты для перевода найдешь на официальном сайте организации.

Украинская волонтерская служба

В рамках проекта Близкие УВС собирает средства для волонтеров оккупированных городов на базовые продукты для уязвимых категорий населения. Они помогают в Каховке, Новой Каховке, Мелитополе и Скадовске.

С Украины можно послать средства на банку. Если ты хочешь присоединиться из-за границы, то это можно сделать по ссылке в системе WayForPay.

Свободный Харьков

Команда уже привезла гуманитарную помощь, а теперь помогает в эвакуации гражданских и животных в зоне подтопления.

Чтобы помочь команде закрыть все потребности, можно отправить средства на банку. Волонтеры освещают все потребности на своей странице.

Фонды и организации, помогающие животным

Животные тоже нуждаются в помощи, ведь часто они не могут самостоятельно выбраться из зоны подтопления, поэтому нуждаются в эвакуации. Уже спасенным животным нужно убежище и еда.

ГО Help animals

Организация ищет людей, которые помогут эвакуировать гражданских и животных. В Instagram волонтеры собирают запросы и публикуют фото домашних любимцев, нуждающихся в помощи.

Организация ищет клетки для эвакуации животных и людей, которые могли бы их приютить или взять на передержку. Поддержать можно по реквизитам:

Моно: 4441114453947408

Приват: 4149499383483813

Киевские хвостики

Представители благотворительного фонда уже помогают в Херсонской области, а также ищут места для передержки животных. Им нужны деньги на клетки и корма. Пожертвовать деньги можно здесь.

Последствия от подрыва Каховской ГЭС могут приобрести еще более серьезные масштабы. Может ли произойти авария на ЗАЭС в результате подрыва Каховской ГЭС в материале.

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