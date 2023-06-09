Война в Украине

Хочу поддержать пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Куда донатить и как помочь? Надежные организации и фонды

Вероника Кононенко, редактор сайта 09 июня 2023, 13:30
допомога херсонщині
Фото: Getty Images

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