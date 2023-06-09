Хочу поддержать пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Куда донатить и как помочь? Надежные организации и фонды

6 июня россияне повлекли за собой крупнейшую техногенную катастрофу за последние десятилетия, взорвав Каховскую ГЭС. Службы Украины и волонтеры сразу начали спасательную операцию людей и животных, дома которых в считанные часы ушли под воду.
Спасались из опасных зон только с самым ценным, поэтому и люди, и животные нуждаются в пище, чистой воде, средствах гигиены, одежде, одеялах, полотенцах, простынях и т.д.
С момента подрыва дамбы волонтеры начали собирать средства на гуманитарные нужды, организовывать пункты приема одежды, еды и других вещей.
Если ты тоже хочешь помочь, в этом материале найдешь проверенные фонды и организации, собирающие помощь из любой точки мира.
Если хочешь приобщиться финансово, то есть ряд фондов, которые собирают средства и самостоятельно закупают все необходимое для пострадавших или помогают спасателям.
По инициативе Херсонской ОВА Фонд Защита совместно с Новой почтой организовали бесплатную отправку гуманитарной помощи, которая будет поступать в регион.
Да, Новая почта безвозмездно доставляет вещи первой потребности. Список таких вещей можешь найти по ссылке. Итак, можешь приобрести что-то из перечня и отправить их из любого отделения Новой почты, указав следующие данные:
Если же есть желание помочь финансово, можешь направить помощь фонда Защита по ссылке или по реквизитам ПриватБанка:
Также есть возможность приобщиться к сбору средств из-за границы. Все зарубежные реквизиты найдешь на сайте организации.
Раньше фонд помогал деоккупированным общинам — Бериславской и Белозерской в частности. С момента подрыва дамбы Гуркіт собирает на нужды пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
Участники фонда планируют закупить воду, фильтры для воды, насосы и шланги для откачки воды. Задонатить фонду можно на банку. Также можно воспользоваться реквизитами ПриватБанка:
Если есть желание присоединиться из-за границы, то вот международные реквизиты для перевода.
Волонтеры фонда уже находятся в Херсоне и помогают пострадавшим. Главная потребность — резервный фонд, который позволит оперативно действовать и локально оказывать помощь пострадавшим.
Деньги можно отправить на банку. А обо всех актуальных потребностях и расходах фонда рассказывает волонтер Денис Федько.
Журналист готовится везти гуманитарную помощь в Херсонскую область. Помочь можно как собственным авто, так и донатом на банку.
Фонд UNITED24 с поддержкой Monobank запустили экстренный фандрейзинг Lifeboat for Ukraine. Цель — помочь преодолеть последствия трагедии на Каховской ГЭС.
Все собранные средства будут направлены на закупку оборудования и техники для проведения спасательных операций сейчас и после того, как сойдет вода.
Например, нужно закупить лодки и плоты, мотопомпы, экскаваторы, бульдозеры и краны, пожарные рукава, гидрокостюмы, мобильные станции очистки воды, подводные дроны для поиска взрывоопасных предметов и т.п.
Помочь собрать для спасательной операции и преодоления последствий можно донатом на банку организации.
Организация собирает средства на мотопомпы для откачки грязной воды. Еще одна задача — как можно быстрее доставить в Херсонскую область оборудование и гуманитарный груз для гражданских.
Присоединиться к сбору можно с карты Монобанка, через PayPal, а также через реквизиты ПриватБанка. Для этого в приложении Приват 24 найди функцию платежа и воспользуйся реквизитами:
Руководитель Херсонского фонда Юрий Антощук собирает на нужды ГСЧС Херсонской области. Уже удалось собирать средства на три мотопомпа для выкачивания воды. Однако для спасательной операции ГСЧС требует гораздо больше:
Поддержать сбор можно, забросив деньги на банку.
Совместный проект под названием Рятуємо всюди, де наші люди. Денежные средства собирают на спасательные вездеходы Богун-2. Стоимость одного составляет около $150 тыс.
Этим машинам не нужны дороги. Они легко передвигаются по воде и труднопроходимой местности: во время паводков, весеннего и осеннего размытия дорог. Вездеходы также оснащены носилками для транспортировки раненых.
Ты можешь задонатить на банку проекта или присоединиться к инициативе другим способом – заправляй авто на WOG горючим Mustang. С каждого приобретенного литра 1 гривна уйдет на закупку спасательных вездеходов.
Сейчас организация Восток-SOS проводит бесплатную эвакуацию жителей области и нуждается в финансовой поддержке. Каждый час организации поступают запросы на эвакуацию. Чтобы помочь, можно положить деньги на банку или воспользоваться реквизитами:
Также есть возможность положить деньги на PayPal: info@vostok-sos.org или по реквизитам:
Благотворительный фонд Rescue Now с начала полномасштабного вторжения эвакуировал уже более 19 000 человек и 855 домашних животных. Сейчас волонтеры фонда едут в Херсон, чтобы оказывать пострадавшим всю необходимую помощь.
На территории Украины можно выслать помощь на банку. Если же есть желание присоединиться из-за границы, то у фонда есть другие варианты оплаты для зарубежных переводов. Вот некоторые из них:
Фонд занимается эвакуацией с горячих точек и оккупированных территорий, доставкой гуманитарной помощи. Сейчас организация Help People собирает на эвакуацию пострадавших.
Присоединиться можно финансово, прислав пожертвование на банку. Если у тебя есть авто, можно присоединиться к эвакуации гражданских.
Фонд собирает средства на эвакуацию, топливо и моторные лодки. Поддержать миссию можно из любого уголка мира, ведь есть разные способы оплаты. Все варианты для перевода найдешь на официальном сайте организации.
В рамках проекта Близкие УВС собирает средства для волонтеров оккупированных городов на базовые продукты для уязвимых категорий населения. Они помогают в Каховке, Новой Каховке, Мелитополе и Скадовске.
С Украины можно послать средства на банку. Если ты хочешь присоединиться из-за границы, то это можно сделать по ссылке в системе WayForPay.
Команда уже привезла гуманитарную помощь, а теперь помогает в эвакуации гражданских и животных в зоне подтопления.
Чтобы помочь команде закрыть все потребности, можно отправить средства на банку. Волонтеры освещают все потребности на своей странице.
Животные тоже нуждаются в помощи, ведь часто они не могут самостоятельно выбраться из зоны подтопления, поэтому нуждаются в эвакуации. Уже спасенным животным нужно убежище и еда.
Организация ищет людей, которые помогут эвакуировать гражданских и животных. В Instagram волонтеры собирают запросы и публикуют фото домашних любимцев, нуждающихся в помощи.
Организация ищет клетки для эвакуации животных и людей, которые могли бы их приютить или взять на передержку. Поддержать можно по реквизитам:
Моно: 4441114453947408Приват: 4149499383483813
Представители благотворительного фонда уже помогают в Херсонской области, а также ищут места для передержки животных. Им нужны деньги на клетки и корма. Пожертвовать деньги можно здесь.
Последствия от подрыва Каховской ГЭС могут приобрести еще более серьезные масштабы. Может ли произойти авария на ЗАЭС в результате подрыва Каховской ГЭС в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.