Помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: куда обратиться

В результате очередного террористического акта России против мирных украинцев была подорвана Каховская ГЭС. Поэтому до 80 населенных пунктов может затопить.
Люди срочно эвакуируются и спасают себя и животных. Читай в материале, какая есть помощь пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.
Чтобы эвакуироваться из Херсонской области, ты можешь обратиться в следующие организации:
Найти временное жилье и приют можно по следующим контактам:
Во время эвакуации следует взять с собой все документы, их копии, ценные вещи. Следует иметь с собой наличные деньги и деньги на карточках. Возьми с собой дубликаты ключей от квартиры и авто.
Также возьми одежду для себя и семьи на несколько дней. Не забудь о средствах гигиены, аптечке. Возьми все необходимое для животных. Если нет возможности забрать их с собой, попроси об этом организацию Uanimals или других волонтеров, не дай животным погибнуть.
Ранее мы рассказывали о реакции Украины и мира на подрыв Каховской ГЭС.
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Фото: Николаевская ОГА