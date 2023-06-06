Помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: куда обратиться

В результате очередного террористического акта России против мирных украинцев была подорвана Каховская ГЭС. Поэтому до 80 населенных пунктов может затопить.

Люди срочно эвакуируются и спасают себя и животных. Читай в материале, какая есть помощь пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.

Помощь пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС: эвакуация, жилье, помощь волонтеров

Эвакуация

Чтобы эвакуироваться из Херсонской области, ты можешь обратиться в следующие организации:

Эвакуация жителей Херсонской области от БФ Восток SOS.

Эвакуация от Helping to leave. Звони 0931776458.

Эвакуация с острова Корабел.

Эвакуация из затопленных районов — звони 0989810051.

Эвакуация и размещение в гуманитарных центрах Херсона.

Эвакуация детей, взрослых и маломобильных жителей Украины от Save Ukraine. Звони 0800333129.

Эвакуация людей с инвалидностью FIGHT FOR RIGHT. Звони 0800306633.

Эвакуационные поезда от Укрзалізниця.

Жилье и убежище

Найти временное жилье и приют можно по следующим контактам:

Помощь с эвакуацией и размещением Херсонского хаба.

Помощь с временным убежищем от ГО Живая.

Эвакуация и размещение в гуманитарных центрах Херсона.

Временное размещение в Киеве — 0639040022.

0639040022. Временное размещение в Буче. Звони 0673331752, 0931706739.

Временное размещение в Кропивницком. Звони 0730070078.

Штаб работы с переселенцами, звони 0522305039.

Временное размещение в Одессе, звони 0674813828, 0676962932, 0679227714.

Помощь пострадавшим в Днепре от БФ Помогаем, звони 0686073018.

Читать по теме Очередное военное преступление! Последствия подрыва Каховской ГЭС и масштаб катастрофы Читай в нашем материале о последствиях подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Дополнительная информация

Чат с волонтерами, которые эвакуируют людей.

Информация, куда следует переместиться, если ты находишься на опасной территории.

Контакты Херсонской ОВА — 08000330951, 0914817845.

Уполномоченный по пропавшим без вести — 0800339247.

Спасение животных — 0509433635, 0963488070.

Помощь с эвакуацией животных от UAnimals, звони 0688104876.

Во время эвакуации следует взять с собой все документы, их копии, ценные вещи. Следует иметь с собой наличные деньги и деньги на карточках. Возьми с собой дубликаты ключей от квартиры и авто.

Также возьми одежду для себя и семьи на несколько дней. Не забудь о средствах гигиены, аптечке. Возьми все необходимое для животных. Если нет возможности забрать их с собой, попроси об этом организацию Uanimals или других волонтеров, не дай животным погибнуть.

Ранее мы рассказывали о реакции Украины и мира на подрыв Каховской ГЭС.

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Фото: Николаевская ОГА