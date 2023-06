Это ужасное военное преступление! Реакция Украины на подрыв Каховской ГЭС

Сегодня, 6 июня 2023 года, Россия взорвала Каховскую ГЭС. По меньшей мере 11 населенных пунктов находятся в зоне риска вероятного подтопления. Поэтому служба ГСЧС уже проводит спасательные операции.

Есть ли твой населенный пункт в зоне риска и что делать в таком случае, мы рассказали здесь.

Последний раз плотины на Днепре взрывали нацистские войска Германии, поэтому Россия в очередной раз оправдывает свой статус террористов. Как отреагировала на это военное преступление украинская власть — читай дальше.

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв Каховской ГЭС в своих официальных каналах коммуникации Telegram и Instagram.

В сообщении он отметил, что российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.

— Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет.

Президент добавил, что все службы работают. Он уже созвал СНБО. Также Зеленский попросил распространять только официальную и проверенную информацию.

Министр иностранных дел Украины тоже отреагировал на действия россиян в своем Twitter. Он акцентировал, что россияне совершили ужасное военное преступление.

Ведь разрушение Каховской дамбы, вероятно, повлекло за собой крупнейшую технологическую катастрофу в Европе за последние десятилетия и поставило под угрозу тысячи мирных жителей.

Russia destroyed the Kakhovka dam inflicting probably Europe’s largest technological disaster in decades and putting thousands of civilians at risk. This is a heinous war crime. The only way to stop Russia, the greatest terrorist of the 21st century, is to kick it out of Ukraine.