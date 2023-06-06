Это ужасное военное преступление! Реакция Украины на подрыв Каховской ГЭС

Сегодня, 6 июня 2023 года, Россия взорвала Каховскую ГЭС. По меньшей мере 11 населенных пунктов находятся в зоне риска вероятного подтопления. Поэтому служба ГСЧС уже проводит спасательные операции.

Есть ли твой населенный пункт в зоне риска и что делать в таком случае, мы рассказали здесь.

Последний раз плотины на Днепре взрывали нацистские войска Германии, поэтому Россия в очередной раз оправдывает свой статус террористов. Как отреагировала на это военное преступление украинская власть — читай дальше.

Реакция Владимира Зеленского

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв Каховской ГЭС в своих официальных каналах коммуникации Telegram и Instagram.

В сообщении он отметил, что российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.

— Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет.

Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину.

Президент добавил, что все службы работают. Он уже созвал СНБО. Также Зеленский попросил распространять только официальную и проверенную информацию.

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины тоже отреагировал на действия россиян в своем Twitter. Он акцентировал, что россияне совершили ужасное военное преступление.

Ведь разрушение Каховской дамбы, вероятно, повлекло за собой крупнейшую технологическую катастрофу в Европе за последние десятилетия и поставило под угрозу тысячи мирных жителей.

Это ужасное военное преступление. Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста 21 века, это выгнать ее из Украины, — написал Кулеба.

Russia destroyed the Kakhovka dam inflicting probably Europe’s largest technological disaster in decades and putting thousands of civilians at risk. This is a heinous war crime. The only way to stop Russia, the greatest terrorist of the 21st century, is to kick it out of Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2023

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже отреагировал на трагическое событие в Twitter.

Он отметил, что цель российских действий очевидна: чтобы создать непреодолимые препятствия на пути контрнаступления ВСУ; чтобы перехватить информационную инициативу; чтобы притормозить справедливый финал войны.

На огромной территории будет уничтожено все живое, разрушены многие населенные пункты, нанесен колоссальный ущерб экологии… — написал Подоляк.

Он добавил, что Россия немедленно должна быть признана страной-террористом со всеми жесткими юридическими последствиями.

#Росія підірвала дамби Каховської ГЕС. Мета очевидна: щоб створити непереборні перешкоди на шляху #ЗСУ, які наступають; щоб перехопити інформаційну ініціативу; щоб пригальмувати справедливий фінал війни. На величезній території буде знищено все живе, зруйновано багато населених… pic.twitter.com/BLnBBm89kj — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 6, 2023

Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже прокомментировал подрыв Каховской ГЭС у себя в Twitter.

Он написал, что разрушение Каховской ГЭС — это самая крупная рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и оказывает негативное влияние на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы.

Через минуту он добавил, что кремлевскими преступниками руководит безумная цель остановить наступление ВСУ и избежать поражения и позора.

Они готовы на все, чтобы поднять ставки в этой войне. Нынешняя россия — это глобальная угроза. Только силой можно решить эту проблему, — написал Ермак.

Руйнування Каховської ГЕС — це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки. pic.twitter.com/3iHKUj2Gta — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 6, 2023

Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины написал в своем Twitter, что подрыв россиянами Каховской ГЭС — это принципиально новый этап российской агрессии.

Состоялся полный и окончательный демонтаж во всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: освобождение Украины, борьба с нацистами, поражение всех военных объектов и остальные сугубо пропагандистские и лживые тезисы, — отметил Данилов.

Россия вошла в этап открытого декларирования своей настоящей цели. По словам секретаря это: уничтожение Украины, убийства украинцев, разрушение экономики и структуры жизнеобеспечения населения. Так что все фальшивые маски больше не нужны.

Также Алексей Данилов кратко очертил результаты заседания СНБО. Он сообщает, что ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило.

Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти суто… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 6, 2023

Василий Малюк

Прокомментировал трагедию на ГЭС и глава СБУ Василий Малюк. Он написал, что взорвав плотину, РФ окончательно доказала, что угрожает всему цивилизованному миру.

Только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит и на поле боя, и в международных судах.

Наша задача — привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений, — сказал Малюк и сообщил о начале уголовного производства по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Так, расследование уже начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 438 — нарушение законов и обычаев войны;

ст. 441 — экоцид.

Специалисты уже начали работу: проводят первоочередные следственные и процессуальные действия в Херсонской области и устанавливают подробные обстоятельства подрыва ГЭС.

Что известно про подрыв Каховской ГЭС сейчас — читай в материале.

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