Це жахливий воєнний злочин! Реакція України на підрив Каховської ГЕС

Сьогодні, 6 червня 2023 року, Росія підірвала Каховську ГЕС. Щонайменше 11 населених пунктів перебувають у зоні ризику ймовірного підтоплення. Тож служба ДСНС вже проводить рятувальні операції.

Востаннє греблі на Дніпрі підривали нацистські війська Німеччини, тож Росія вкотре виправдовує свій статус терористів. Як відреагувала на цей воєнний злочин українська влада — читай далі.

Реакція Володимира Зеленського

Володимир Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС у своїх офіційних каналах комунікації: Telegram та Instagram.

У повідомлені він зазначив, що російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.

— Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде.

Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну.

Президент додав, що усі служби працюють. Він вже скликав РНБО. Також Зеленський попрохав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України теж відреагував на дії росіян у своєму Twitter. Він акцентував на тому, що росіяни вчинили жахливий воєнний злочин.

Адже руйнування Каховської дамби, ймовірно, спричинило найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття та поставило під загрозу тисячі мирних жителів.

Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста 21 століття, це вигнати її з України, — написав Кулеба

Russia destroyed the Kakhovka dam inflicting probably Europe’s largest technological disaster in decades and putting thousands of civilians at risk. This is a heinous war crime. The only way to stop Russia, the greatest terrorist of the 21st century, is to kick it out of Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2023

Михайло Подоляк

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк теж відреагував на трагічну подію у Twitter.

Він зазначив, що мета російських дій очевидна: щоб створити непереборні перешкоди на шляху ЗСУ, які наступають; щоб перехопити інформаційну ініціативу; щоб пригальмувати справедливий фінал війни.

На величезній території буде знищено все живе, зруйновано багато населених пунктів, завдано колосальної шкоди екології… — написав Подоляк.

Він додав, що Росія негайно має бути визнана країною-терористом з усіма жорсткими юридичними наслідками.

#Росія підірвала дамби Каховської ГЕС. Мета очевидна: щоб створити непереборні перешкоди на шляху #ЗСУ, які наступають; щоб перехопити інформаційну ініціативу; щоб пригальмувати справедливий фінал війни. На величезній території буде знищено все живе, зруйновано багато населених… pic.twitter.com/BLnBBm89kj — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 6, 2023

Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак теж залишив коментар стосовно підриву Каховської ГЕС у Twitter.

Він написав, що руйнування Каховської ГЕС — це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки.

За хвилину він додав, що кремлівськими злочинцями керує божевільна мета — зупинити наступ ЗСУ та уникнути поразки й ганьби.

Вони готові на все, щоб підняти ставки у цій війні. Нинішня Росія — це глобальна загроза. Лише силою можливо вирішити цю проблему, — написав Єрмак.

Руйнування Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна і техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття, яка вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки. pic.twitter.com/3iHKUj2Gta — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 6, 2023

Олексій Данилов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України написав у своєму Twitter, що підрив росіянами Каховської ГЕС — це принципово новий етап російської агресії.

Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: “звільнення України”, “боротьба з нацистами”, “ураження виключно військових об’єктів” та решти суто пропагандистських та брехливих тез, — зазначив Данилов.

Натомість Росія ввійшла в етап відкритого декларування своєї справжньої мети. За словами секретаря це: знищення України, вбивства українців, руйнації економіки й структур життєзабезпечення населення. Тож фальшиві маски більше не потрібні.

Також Олексій Данилов коротко окреслив результати засідання РНБО. Він зазначив, що ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав.

Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти суто… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 6, 2023

Василь Малюк

Прокоментував трагедію на ГЕС й голова СБУ Василь Малюк. Він написав, що підірвавши греблю, РФ остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу.

Лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість — і на полі бою, і в міжнародних судах.

Наше завдання — притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів, — сказав Малюк та повідомив про початок кримінального провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.

Так, розслідування вже розпочато за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 438 — порушення законів та звичаїв війни;

ст. 441 — екоцид.

Наразі спеціалісти вже розпочали роботу: проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області та встановлюють детальні обставини підриву греблі.

В ООН святкують день російської мови

А доки українці рятують людей та думають, як бути з наслідками підриву Каховської ГЕС, в ООН святкують День російської мови. Допис про це опублікували в офіційному Twitter організації.

Організація відповіла на публікацію російських представників ООН, у якій йдеться про цілі в галузі сталого розвитку.

Це загальний заклик до дій щодо викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні, — йдеться в дописі.

Tuesday is Russian Language Day.



Follow @UnitedNationsRU for updates on the UN’s work in Russian. https://t.co/sX56IduqmW — United Nations (@UN) June 6, 2023

Таку дію ООН вже встигли прокоментувати Олег Ніколенко та Дмитро Лубінець.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів на допис ООН на своїй сторінці у Twitter.

Який день в ООН, щоб відзначити російську мову! ООН пише твіти про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу за останні десятиліття катастрофу в Європі, спричинену виключно росією

Russian commanders will have given the order to blow up the Kakhovka Dam in Russian. What a day at the UN to celebrate Russian language! @UnitedNationsRU tweets about cultural diversity, ignoring the biggest catastrophe in Europe in decades caused solely by Russia. Why be silent? https://t.co/8z5PIyfs8P — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 6, 2023

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець емоційно прокоментував подію у своєму Telegram-каналі.

Він докорив ООН — організації, яка покликана підтримувати мир у світі, що вона дозволяє нелюдам відчути безкарність. Адже в день, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, ООН оприлюднило публікацію про День російської мови.

Невже представники ООН не розуміють, що цим заохочують росіян діяти ще більш жорстоко, грубо, безжалісно і безвідповідально. Бо країна-терорист вже показала, що плює на всі міжнародні домовленості, підписані конвенції та норми.

Він додав, що Росії байдуже в який день вбивати та нищити, якщо вона переконана, що за це не понесе жодного покарання! А повинна за все відповісти сповна! Також Лубінець переконаний, що Росії не місце в ООН.

