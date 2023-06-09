Чи може статися аварія на ЗАЕС внаслідок підриву Каховської ГЕС? Зона ураження радіацією

Російські окупанти цілеспрямовано нищать Україну та її народ. Якими іншими словами можна пояснити підрив Каховської ГЕС? Від масштабу затоплень гинуть люди і тварини. Українці гуртуються та надають допомогу постраждалим.

Каховська ГЕС створила масштабну загрозу для роботи Запорізької АЕС. Читай у нашому матеріалі, чи може статися аварія на ЗАЕС і яка буде зона ураження радіацією, якщо станеться найстрашніше.

Зона ураження Запорізької АЕС: куди може дістати радіація

Попри те, що реактори станції зупинені, вони потребують охолодження. ЗАЕС розташована в Енергодарі, на березі Каховського водосховища.

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Вона є найбільшою в Європі та третьою у світі за потужністю. Щороку ЗАЕС генерувала близько 40 млрд кВт/год електроенергії. Зараз її обслуговує український персонал, але під окупацією і контролем росіян та співробітників Росатому.

ЗАЕС перетворена на військову базу росіян, там пошкодили майно та будівлі вже на понад 18 млрд грн. У підвалах станції російські окупанти катують людей.

У МАГАТЕ заявили, що підрив Каховської ГЕС та падіння рівня води у водосховищі становить серйозну небезпеку для ЗАЕС. Після зниження рівня води до 12,7 м, Запорізька атомна електростанція вже не може перекачувати воду з водосховища до охолоджувальних резервуарів.

Станом на ранок 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 м.

Однак варто зазначити, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому з того часу активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

У МАГАТЕ наголошують, що в найгіршому випадку без охолодження реакторів, у них станеться ядерний розплав, що загрожує трагічними екологічними наслідками. За словами доктора наук і професора електрофізики і радіаційних технологій Сергія Литовченка, на ЗАЕС може статися тепловий вибух.

Він не є ядерним вибухом, але також забруднює територію радіоактивними матеріалами. Тепловий вибух маловірогідний, але можливий.

У разі ядерного вибуху реактора стануться викиди ядерного палива, а також речовин стронцій-90, йод-131 і цезій-137. Площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км, що в десять разів більше, ніж після вибуху на ЧАЕС.

Зона відчуження може становити близько 30 тис. кв. км, що також удесятеро більше, ніж біля ЧАЕС. Територія Запорізької області може стати непридатною для життя на 100 років. А радіаційного впливу можуть зазнати 1 млн людей.

Сьогодні, 9 червня, в Енергоатомі повідомили, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Попри підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, ситуація залишається під контролем.

Раніше ми розповідали, чи вистачить запасів води для охолодження реакторів ЗАЕС.

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