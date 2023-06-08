Чи вистачить запасів води для охолодження реакторів ЗАЕС? Коментар МАГАТЕ

Після підриву росіянами Каховської ГЕС на Запорізькій АЕС тривають роботи зі збереження максимального запасу води для охолодження реакторів. Це потрібно на випадок припинення постачання води з Каховського водосховища.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Про ситуацію на ЗАЕС

Гроссі підтверджує, що вода після підриву Каховської ГЕС продовжує спадати. Станом на вечір 7 червня вода опустилась до позначки 14,03 м, а всього з моменту прориву дамби вона впала приблизно на 2,8 м.

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Також гендиректор МАГАТЕ каже, що швидкість падіння води у перший день катастрофи сягала 11 см на годину, а нині вона сповільнилася до 5-7 см/год.

У МАГАТЕ зазначають: якщо рівень води на ЗАЕС впаде нижче 12,7 м — станція не зможе перекачувати воду з водосховища.

Генеральний директор МАГАТЕ розповідає, що сьогодні складно визначити точний час, коли це може статися, але якщо рівень води знижуватиметься в тому ж темпі, цього можна очікувати приблизно через два дні.

ЗАЕС вживає заходів для підготовки до цієї ситуації, продовжуючи наповнювати свої запаси води з Каховського водосховища, доки це є можливим. Зокрема, закачує її у великий охолоджувальний ставок, скидний канал та інші водойми поруч зі станцією.

У повідомленні зазначено, що цих резервуарів повністю вистачить для охолодження шести реакторів та відпрацьованого ядерного палива на декілька місяців.

Рафаель Маріано Гроссі пояснив, що попри перебування реакторів ЗАЕС у режимі зупинення, вони потребують охолодження, щоб не допустити нагрівання ядерного палива та можливого викиду радіоактивних матеріалів.

Про візит МАГАТЕ на ЗАЕС

Також у повідомленні сказано, що наступного тижня Гроссі планує особисто відвідати ЗАЕС для оцінки ситуації після руйнування греблі Каховської ГЕС.

Він має намір зміцнити присутність МАГАТЕ на території станції, замінивши поточну команду експертів на більшу групу, яка прибуде на ЗАЕС разом з ним.

Яка ситуація у тимчасово окупованому Енергодарі

Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі Радіо Свобода повідомив, що через те, що ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, жителям Енергодару краще покинути місто.

Водночас, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко 7 червні у своєму Telegram-каналі повідомив, що ситуація на ЗАЕС залишається контрольованою. Він зауважив, що радіаційний фон стабільний, а резервуари заповнені до нормального технічного рівня.

Раніше ми розповідали, що буде, якщо вибухне Запорізька АЕС.

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