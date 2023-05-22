Рух у відповідному напрямку: Гуменюк про Кримський міст та втечу росіян з півострова

У Криму вже давно неспокійно, росіяни відчувають неминучу деокупацію півострова, тому готуються до оборони та виїжджають, поки мають змогу.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла детальніше про підготовку росіян покидати окупований півострів Крим та ситуацію на Південному напрямку.

Про виїзд окупантів з Криму

Гуменюк каже, що росіяни вишукують різні варіанти відходу з Криму, а не лише через Кримський міст.

За її словами, зараз ми можемо спостерігати конкретний рух, концентрацію автівок та людей на головних напрямках. Окупанти намагаються повивозити все, що їх пов’язувало з півостровом, а саме — сліди їхніх злочинів.

Йдеться про окупаційну владу зокрема. Вони розуміють, що доведеться відповідати за роки своєї діяльності, — пояснює Гуменюк.

— Росіяни намагаються виїжджати через Кримський міст, але цей об’єкт дуже небезпечний. Вони розуміють, що треба шукати об’їзні шляхи, тому використовують варіанти, які для них доступні, — веде далі вона.

Про ситуацію на Херсонщині

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском.

Гуменюк зазначає, що росіяни намагаються завдавати максимальної шкоди. Через їхні дії потерпають природні багатства і, найімовірніше, заповідна зона. Її окупанти можуть перетворити на полігон.

За її словами, загарбники хочуть тиснути на українців не лише фізично, а й психологічно. Крім цього, окупанти продовжують використовувати людей як живий щит.

Наталія Гуменюк розповідає, що російські військові заселяються на перші поверхи будинків, а на інші примусово заселяють мирне населення, щоб не бути ураженими з повітря. Вони роблять це, щоб не бути виявленими як точка розташування військ.

Окупанти розуміють, що Україна неминуче поверне усі свої території. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов про 12 кроків для деокупації Криму.

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