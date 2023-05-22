Движение в соответствующем направлении: Гуменюк про Крымский мост и бегство россиян с полуострова

В Крыму уже давно неспокойно, россияне чувствуют неизбежную деоккупацию полуострова, поэтому готовятся к обороне и уезжают, пока могут.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказала подробнее о подготовке россиян покидать оккупированный полуостров Крым и о ситуации на Южном направлении.

О выезде оккупантов из Крыма

Гуменюк говорит, что россияне выискивают разные варианты выезда из Крыма, а не только через Крымский мост.

По ее словам, сейчас мы можем наблюдать конкретное движение, концентрацию автомобилей и людей на главных направлениях. Оккупанты пытаются вывозить все, что их связывало с полуостровом, а именно — следы их преступлений.

Речь идет об оккупационной власти, в частности. Они понимают, что придется отвечать за годы своей деятельности, — объясняет Гуменюк.

— Россияне пытаются уезжать через Крымский мост, но этот объект очень опасен. Они понимают, что нужно искать объездные пути, поэтому используют варианты, которые для них доступны, — продолжает она.

О ситуации в Херсонской области

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты соединили остров Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком.

Гуменюк отмечает, что россияне пытаются наносить максимальный ущерб. Из-за их действий страдают природные богатства и, скорее всего, заповедная зона. Ее оккупанты могут превратить в полигон.

По ее словам, захватчики хотят давить на украинцев не только физически, но и психологически. Кроме этого, оккупанты продолжают использовать людей как живой щит.

Наталья Гуменюк рассказывает, что российские военные заселяются на первые этажи домов, а на другие принудительно заселяют мирное население, чтобы не быть пораженными с воздуха. Они делают это, чтобы не быть обнаруженными как точка расположения войск.

Оккупанты понимают, что Украина неизбежно вернет все свои территории. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов о 12 шагах по деоккупации Крыма.

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