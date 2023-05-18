Понимают, что развязка скоро! В ГУР прокомментировали взрывы на железной дороге в Крыму и наращивание врагом военной техники

В Крыму становится все более неспокойно. Россияне строят оборонительные рубежи, люди выезжают с территории полуострова и пытаются продать свою недвижимость. Кроме того, на железнодорожном сообщении в Крыму происходят взрывы.

Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини отреагировал на взрывы на железной дороги в Крыму и рассказал об увеличении российской военной техники на полуострове.

О взрывах на железной дороге в Крыму

Жители Крыма сообщают в социальных сетях, что взрыв на железной дороге произошел в селе Чистенькое вблизи Симферополя. Вероятно, под железнодорожным путём находилось самодельное взрывное устройство. Взрывом было повреждено 50 м железнодорожного полотна, а диаметр воронки под рельсами составляет около 15 м, глубина — около 2 м. В результате перевернулись восемь вагонов поезда, нагруженных зерном. О пострадавших не сообщалось.

Андрей Юсов рассказывает, что по тем же путям, кроме зерна, перевозят и другие вещи, в том числе и оружие, боевые комплекты, технику и другие средства, которые используют в войне против Украины.

— Вполне естественно, что колеи не выдержали, устали и теперь не будут работать некоторое время.

Можем констатировать, что инфраструктура заработает нормально, ответственно и безопасно тогда, когда Крым вернется в Украину, в украинское международно признанное законодательное поле, — сказал Юсов.

По его словам, оккупантам мешает воплощать планы в жизнь, прежде всего, местное население. Он отмечает, что у многих жителей Крыма после полномасштабного вторжения появилась надежда, что наступит развязка, и Украина вернет Крым.

Юсов говорит, что оккупанты проводят усиление фильтрационных средств. Это значит, что они не доверяют местному населению. В то же время, можно видеть, как захватчики готовятся к деоккупации украинцами своих земель, строят оборонительные рубежи. Такое можно наблюдать и на севере Крыма. Это значит, что россияне как вполне реалистичный сценарий рассматривают отступление к определенным рубежам.

Пропаганда рассказывает, что все хорошо и по плану. Но “руководство” вывозит семьи, продает недвижимость и понимает, что развязка скоро, — комментирует Юсов.

Наращивают ли россияне военную технику в Крыму

Представитель ГУР объясняет, что Крым сейчас используется оккупантами как транспортный узел и логистический хаб для перекидывания живой силы и техники на оккупированные территории Юга Украины. Сам контингент российских военных в Крыму остается без изменений.

Украина делает все, чтобы вернуть свои территории, и мы точно деоккупируем Крым. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов о 12 шагах по деоккупации Крыма.

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