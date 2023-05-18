Україна

Розуміють, що розв’язка скоро! У ГУР прокоментували вибухи на залізниці в Криму та нарощення ворожої військової техніки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Травня 2023, 16:35
Вибух в Криму на залізниці сьогодні 18.05.2023: коментар ГУР

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