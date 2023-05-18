Розуміють, що розв’язка скоро! У ГУР прокоментували вибухи на залізниці в Криму та нарощення ворожої військової техніки

У Криму стає дедалі неспокійніше. Росіяни будують оборонні рубежі, люди виїжджають з території півострова та намагаються продати свою нерухомість. Крім цього, на залізничному сполученні в Криму лунають вибухи.

Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини відреагував на вибухи на залізниці в Криму та розповів про збільшення російської військової техніки на півострові.

Про вибухи на залізниці в Криму

Мешканці Криму повідомляють у соціальних мережах, що вибух на залізниці стався у селі Чистеньке поблизу Сімферополя. Ймовірно, під залізничною колією був саморобний вибуховий пристрій. Вибухом було пошкоджено 50 м залізничного полотна, а діаметр вирви під рейками становить близько 15 м, глибина — майже 2 м. У результаті перекинулися вісім вагонів потяга, навантажених зерном. Про постраждалих не повідомляли.

Андрій Юсов розповідає, що тими самими коліями, крім зерна, перевозять й інші речі, зокрема і зброю, бойові комплекти, техніку та інші засоби, що використовують у війні проти України.

— Цілком природно, що колії не витримали, стомилися і тепер не функціонуватимуть певний час.

Можемо констатувати, що інфраструктура запрацює нормально, відповідально і безпечно тоді, коли Крим повернеться до України, в українське міжнародно визнане законодавче поле, — сказав Юсов.

За його словами, окупантам заважає втілювати плани в життя насамперед місцеве населення. Він наголошує, що у багатьох мешканців Криму після повномасштабного вторгнення з’явилася надія, що настане розв’язка, і Україна поверне Крим.

Юсов каже, що окупанти проводять посилення фільтраційних засобів. Це означає, що вони не довіряють місцевому населенню. Водночас можна бачити, як загарбники готуються до деокупації українцями своїх земель, будують оборонні рубежі. Таке можна спостерігати і на півночі Криму. Це означає, що росіяни як цілком реалістичний сценарій розглядають відступ до певних рубежів.

Пропаганда розповідає, що все добре і за планом. Але “керівництво” вивозить сім’ї, продає нерухомість та розуміє, що розв’язка скоро, — коментує Юсов.

Чи нарощують росіяни військову техніку в Криму

Представник ГУР пояснює, що Крим зараз використовується окупантами як транспортний вузол та логістичний хаб для перекидання живої сили та техніки на окуповані території Півдня України. Сам контингент російських військових у Криму залишається без змін.

Україна робить усе, щоб повернути свої території, тож ми точно деокупуємо Крим. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов про 12 кроків для деокупації Криму.

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