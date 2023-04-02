12 кроків для деокупації Криму від Олексія Данілова: дохідливе пояснення для гауляйтерів та колаборантів

Україна робить усе, щоб повернути усі свої тимчасово окуповані території. Це стосується й тих регіонів, що були окуповані ще до повномасштабного російського наступу у 2022 році.
Український півострів Крим уже дев’ять років перебуває під російською окупацією. Утім, там досі присутні люди, які чекають на повернення України і роблять усе можливе, щоб це наблизити.
Після серії вибухів у Джанкої, а також руйнуванням Кримського мосту колаборанти почали нервувати, але продовжують просувати наративи російської пропаганди. Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав колаборантам, що півострів повернеться до України та розповів про 12 кроків деокупації Криму.
— Хочу дохідливо намалювати, поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим. Де вони (колаборанти — ред.) та їм подібні будуть цілями номер один, щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися у бік Московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментуючи щось пов‘язане з Україною, — написав Данілов у Facebook.
До повернення півострова треба готуватися вже зараз. Раніше ми розповідали, як має виглядати реінтеграція Криму в усіх сферах життя.
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