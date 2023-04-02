12 кроків для деокупації Криму від Олексія Данілова: дохідливе пояснення для гауляйтерів та колаборантів

Україна робить усе, щоб повернути усі свої тимчасово окуповані території. Це стосується й тих регіонів, що були окуповані ще до повномасштабного російського наступу у 2022 році.

Український півострів Крим уже дев’ять років перебуває під російською окупацією. Утім, там досі присутні люди, які чекають на повернення України і роблять усе можливе, щоб це наблизити.

Після серії вибухів у Джанкої, а також руйнуванням Кримського мосту колаборанти почали нервувати, але продовжують просувати наративи російської пропаганди. Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав колаборантам, що півострів повернеться до України та розповів про 12 кроків деокупації Криму.

Зараз також дивляться

— Хочу дохідливо намалювати, поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим. Де вони (колаборанти — ред.) та їм подібні будуть цілями номер один, щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися у бік Московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментуючи щось пов‘язане з Україною, — написав Данілов у Facebook.

12 кроків деокупації Криму від Олексія Данілова

На суспільне обговорення буде винесено питання щодо проекту та місця розташування в Криму пам’ятника “русский военный корабль…”. З метою економії державних коштів може бути використаний п’єдестал пам‘ятника затопленим кораблям у Севастополі. Крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду, розробляється люстраційний механізм персональної оцінки. Ним, зокрема, визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб, громадян України, жителів Криму до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій, що передбачає зокрема обмеження прав участі у виборах — обирати й бути обраними. Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та інших категорій осіб, які станом на 2014 рік знаходились у штаті органів влади України (МВС, СБУ, МОУ тощо), а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності. Але якщо не підлягають, вони позбавляються державних пенсій, зокрема, із забороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України. “Вовчий квиток” — назавжди. Надання Силам оборони України та слідству важливої інформації, яка стосується питань національної безпеки, може стати підставою для пом’якшення кримінального покарання. Росія або інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво, забезпечує безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах осіб як громадян України, так і громадян Росїї, причетних до воєнних злочинів (міжнародні злочини, що не мають строків давності — геноцид, воєнні та проти людяності), скоєних на території нашої держави в цілому і Криму зокрема. Пропагандисти — журналісти, медійники та різного роду експерти, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України, українців, кримських татар та інших національностей — група особливої уваги. Їх злочини розслідуватимуть українські, а за необхідності і міжнародні правоохоронні структури. У законний спосіб, за вироком суду, будуть позбавлені волі, звань, пенсійного забезпечення, майна… Честі та поваги. Громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, мають негайно залишити територію України у визначений законом термін. Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, зокрема щодо нерухомого майна, визнаються нікчемними — закон, який діє вже дев’ять років. Право власності на майно залишається за громадянами України. Транспортний перехід у місті Керч Автономної Республіки Крим демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків. Реалізується комплексна програма Детоксикація — нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова. Зокрема, використовуючи досвід застосування дієвих методів денацифікації Німеччини у 1940-х роках, серед яких участь виявлених груп активної підтримки російської окупації у громадських роботах з відбудови зруйнованих українських міст, процесах ексгумації та перепоховання жертв російської агресії (для осіб, визнаних винними у таких злочинах судом). Надання максимально широкого доступу до інформації щодо злочинів путінського режиму. Створення документальної бази фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації. Відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів. Негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, які були переслідувані РФ за політично вмотивованими ознаками з 2014 року з відшкодуванням завданих моральних збитків. Ураховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення і переписування історії, так званий “город русской славы” (“слава” якого, зокрема, полягає у тому, щоб, не вступивши в бій, топити власний флот) перейменовується на “Об‘єкт № 6”. Верховна Рада України пізніше ухвалює рішення про нову назву міста. Можливо, Ахтіар.

До повернення півострова треба готуватися вже зараз. Раніше ми розповідали, як має виглядати реінтеграція Криму в усіх сферах життя.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!