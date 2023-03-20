Потрібно вже готуватись: як має виглядати реінтеграція Криму в усіх сферах життя після деокупації

ЗСУ звільнять українські території крок за кроком та ціною власної крові приносять співвітчизникам свободу. На звільнення чекає й населення Криму.

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповіли Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про реінтеграцію Криму в усіх сферах.

Перші політичні кроки після звільнення Крима з-під окупації

Потрібно вже готуватися до цього процесу, — Таміла Ташева.

Представництво за дорученням президента України працює над стратегічними кроками щодо реінтеграції територій. Це питання стосується відновлення органів публічної влади, і суддів, правоохоронних органів. А також функціонування військових адміністрацій.

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За нашим баченням там спочатку буде працювати військова адміністрація. Після того, коли настануть відповідні умови, буде військово-цивільна адміністрація і поступовий перехід до мирного життя.

Крім того, важливо працювати над питанням власності на території Кримського півострова. А також відповідальності за те, що ряд громадян співпрацював з окупаційними адміністраціями, та визначення засад люстрації та амністії.

Це російський пропагандистський наратив, що Україна повернеться в Крим і буде всіх карати. Ні, ми не будемо влаштовувати полювання на відьом.

Для нас важливо притягти до відповідальності тих, хто активно сприяв утвердженню окупаційних адміністрацій. Наприклад, тих, хто організовував мобілізаційні кампанії на території півострова, або референдуми чи вибори, здійснювали пропаганду. І такі особи не будуть підпадати під жодну амністію.

Також існує питання щодо російських громадян. Ми наполягаємо на видворенні їх з нашої країни, оскільки вони незаконно перебувають на території півострова.

Про дітей, які виросли під окупацією в Криму

На жаль, це буде тривалий та складний процес реінтеграції. Ми це називаємо процес когнітивної деокупації.

Скоро ті діти, які у 2014 році пішли у перший клас, скоро будуть закінчувати школу. І ми розуміємо, яке це було навчання просякнуте пропагандою.

Тому ми думаємо над різними програмами обміну після деокупації для того, щоб діти з Криму їздили на територію материкової частини та знайомились з тими реформами, зокрема освітніми, які були впроваджені протягом останніх дев’яти років.

Також потрібно продумати програму перекваліфікації для вчителів. Проте не використовувати насильні методи, як це робить наш ворог. Та дітей потрібно занурювати в українське інформаційне середовище.

Про шлях деокупації Криму — військовий чи дипломатичний

Рефат Чубаров говорить, що бачення формули повернення Криму почало формуватися з установчим самітом Кримської платформи у 2021 році. Це був помітний прорив, коли наші міжнародні партнери почали об’єднуватись навколо питання звільнення Криму.

Тоді 46 учасників пропонували деокупувати Крим мирним способом. Та 24 лютого 2022 року кардинально все змінило.

Тепер наші партнери розуміють, що існує можливість звільнення військовим шляхом. Також можливо, що з входженням ЗСУ до Криму почнуться перемовини з російською стороною.

Про настрої в Криму

Кожен прорив ЗСУ на полі бою посилює очікування сотень тисяч людей в Криму, які бажають звільнення.

Раніше Вікна поспілкувались з українською кримськотатарською правозахисницею, громадською діячкою, волонтеркою та постійною представницею президента України в АР Крим Тамілою Ташевою в інтерв’ю про Крим сьогодні, окупацію з 2014 року та якою має бути політична кампанія України після звільнення півострова.

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