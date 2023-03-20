Надо уже готовиться: как должна выглядеть реинтеграция Крыма во всех областях жизни после деоккупации

ВСУ освободят украинские территории шаг за шагом и ценой собственной крови приносят соотечественникам свободу. Освобождения ждет и население Крыма.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказали Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини о реинтеграции Крыма во всех сферах.

Первые политические шаги после освобождения Крыма из-под оккупации

Надо уже готовиться к этому процессу, — уверенна Тамила Ташева.

Представительство по поручению президента Украины работает над стратегическими шагами по реинтеграции территорий. Этот вопрос касается восстановления органов публичной власти и судей, правоохранительных органов. А также функционирование военных администраций.

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По нашему видению, там сначала будет работать военная администрация. После того, как наступят соответствующие условия, последует военно-гражданская администрация и постепенный переход к мирной жизни.

Кроме того, важно работать над вопросом собственности на территории Крымского полуострова. А также ответственность за то, что ряд граждан сотрудничал с оккупационными администрациями и определение основ люстрации и амнистии.

Это российский пропагандистский нарратив, что Украина вернется в Крым и будет всех наказывать. Нет, мы не будем устраивать охоту на ведьм.

Для нас важно привлечь к ответственности тех, кто активно способствовал утверждению оккупационных администраций. Например, тех, кто организовывал мобилизационные кампании на территории полуострова или референдумы или выборы, осуществляли пропаганду. И такие лица не будут подпадать ни под какую-либо амнистию.

Также существует вопрос о российских гражданах. Мы настаиваем на выдворении из нашей страны, поскольку они незаконно находятся на территории полуострова.

О детях, выросших под оккупацией в Крыму

К сожалению, это будет длительный и сложный процесс реинтеграции. Мы это называем процессом когнитивной деоккупации.

Скоро те дети, которые в 2014 году пошли в первый класс, будут оканчивать школу. И мы понимаем, какая это была учеба пропитанная пропагандой.

Поэтому мы думаем о различных программах обмена после деоккупации для того, чтобы дети из Крыма ездили на территорию материковой части и знакомились с теми реформами, в том числе образовательными, которые были внедрены за последние девять лет.

Также необходимо продумать программу переквалификации для учителей. Однако не использовать насильственные методы, как это делает наш враг. Но детей нужно погружать в украинскую информационную среду.

О пути деоккупации Крыма — военный или дипломатический

Рефат Чубаров говорит, что видение формулы возвращения Крыма начало формироваться с учредительным саммитом Крымской платформы в 2021 году. Это был заметный прорыв, когда наши международные партнеры начали объединяться по вопросу освобождения Крыма.

Тогда 46 участников предлагали деоккупировать Крым мирным способом. Но 24 февраля 2022 года кардинально все изменило.

Теперь наши партнеры понимают, что существует возможность освобождения военным путем. Также возможно, что с вхождением ВСУ в Крым начнутся переговоры с российской стороной.

О настроениях в Крыму

Каждый прорыв ВСУ на поле боя усиливает ожидания сотен тысяч людей в Крыму, желающих освобождения.

Ранее Вікна пообщались с украинской крымскотатарской правозащитницей, общественным деятелем, волонтером и постоянным представителем президента Украины в АР Крым Тамилой Ташевой в интервью о Крыме сегодня, оккупацией с 2014 года и какой должна быть политическая кампания Украины после освобождения полуострова.

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