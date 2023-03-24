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Перетворення України в “умовного” ворога: найпоширеніші страхи кримчан щодо деокупації

Богдана Савчук 24 Березня 2023, 19:00
страхи кримчан щодо окупації
Фото: Pexels

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