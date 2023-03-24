Превращение Украины в условного врага: самые распространенные страхи крымчан относительно деоккупации

Уже больше девяти лет жители Крыма вынуждены жить в окружении российской пропаганды и отсутствии независимых медиа. Это предполагает полный контроль информации со стороны России и возможность доносить до людей свою правду.

Несмотря на то, что нужно готовиться к деоккупации полуострова, прежде всего стоит построить крепкую коммуникацию с жителями Крыма, которые годами слушали неприятные вещи об Украине.

Представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева выделила несколько главных утверждений, которыми Россия пытается отпугнуть граждан Украины от их государства.

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“Я предатель Украины, потому что остался в оккупированном Крыму, поэтому понесу уголовную ответственность после его освобождения”

Это один из наиболее распространенных страхов граждан, оставшихся в Крыму после 2014 года. Хотя это утверждение российская пропаганда продолжает активно насаждать, однако руководство Украины считает по-другому.

Сейчас главная цель Украины — это защита граждан, вынужденных жить в оккупации. Тысячи граждан, оставшихся на полуострове после 2014 года, стали жертвами оккупированного режима.

Жители Крыма были вынуждены брать оккупационные паспорта, которые силой раздавала Россия, поскольку выжить в Крыму без них было невозможно: получить медицинскую помощь, социальные выплаты, даже учиться.

Украина борется не только за территории, но и за наших людей. Мы стремимся обеспечить справедливость для граждан Украины и максимально комфортный процесс интеграции в жизнь их государства.

Но это не значит, что избежать наказания удастся всем. Согласно украинскому законодательству, наказания должны отбыть только действительно виновные в преступлениях против человечности, а также многочисленных нарушениях прав человека.

К таким меньшинствам можно отнести тех, кто изменил присяге Украине и перешел на сторону оккупантов: работники правоохранительных органов, военные, чиновники, судьи, выносившие незаконные приговоры. А также люди, которые разворовывали природные ресурсы и занимались пропагандой.

“Меня депортируют из деоккупированного Крыма, ведь у меня паспорт гражданина РФ”

По словам оккупантов, при аннексии в 2014 году все жители Крыма стали автоматически гражданами России. Даже те, кого не было на полуострове в тот момент.

Принудительной паспортизацией Россия пыталась закрепить за собой территории через граждан. Это, согласно международному праву, является вмешательство во внутренние дела другой страны и ее граждан и квалифицируется как военное преступление.

На этом утверждении пропагандисты построили еще один страх у украинцев и представителей коренных народов Крыма — будто после освобождения полуострова украинское правительство всех депортирует как граждан РФ.

Украина никогда не признавала и не признает оккупационные паспорты. Все наши люди в оккупированном Крыму остаются гражданами Украины.

Депортация возможна при условии, если вы гражданин РФ (кто родился в России, там вырос и не имеет никакого отношения к Украине), попавший на полуостров незаконным путем после его оккупации, без разрешения на это от украинского правительства.

Если граждане России захотят вернуться назад, то должны обратиться в соответствующие государственные органы Украины и получить на это разрешение и веские основания для въезда.

“Деоккупация принесет войну в Крым”

На самом деле Россия сразу считала Крым военной базой и милитаризировала его всеми возможными способами. Кроме того, оккупанты после 24 февраля 2022 используют полуостров для наступления на материковую часть Украины.

Это можно проследить за прокладкой трассы Таврида и строительством Керченского моста. Эти действия подтверждают, что Россия обеспечивает себя сухопутными путями для поставки оружия и дальнейшей возможности осуществлять атаки на города Украины.

Так или иначе Крымский полуостров уже участвует в войне, ведь с его оккупации она и началась.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина сама будет выбирать пути деоккупации Крыма и всех временно оккупированных территорий.

Наше государство Украина прежде всего заинтересовано в том, чтобы освободить Крым и уберечь наших людей. Страна-оккупант Россия рассматривает полуостров только как расходный материал и военную базу.

“Я говорю по-русски, а в Украине продолжается жесткая украинизация”

В Украине еще с 2019 года закреплено законодательством употребление украинского языка как государственного. С начала войны украинцы стали сознательно относиться к выбору языка и самостоятельно избрали путь украинизации.

Украина будет идти не путем наказания, а создавать условия для скорейшего возвращения жителей деоккупированного Крыма в украинское гуманитарное поле.

После девяти лет жизни в оккупации будет трудно перейти на украинский язык, однако это можно делать постепенно. Тем более сейчас много различных курсов, которые помогают изучить и улучшить уровень владения государственным языком.

Но, конечно, есть сферы, в которых переходный период на украинский язык будет обязательным и немедленным. Это в основном работа в государственных органах Украины.

“Украина отберет у меня имущество и бизнес”

Во время оккупации Крыма Россия полностью подчинила под свое влияние юрисдикцию и ввела свое законодательство. То есть, когда жители полуострова открывали бизнес или покупали имущество, все оформлялось по российским документам.

Теперь у наших граждан вызывает страх мнение, что Украина может не признать их право собственности и отобрать недвижимость. Хотя после оккупации Крыма правительство России само ввело незаконную национализацию не только на государственные украинские предприятия, но и на имущество юридических и физических лиц.

Украина будет возвращать имущество и бизнес гражданам, у которых это незаконно отобрали оккупанты.

Однако сейчас точно можно сказать, что Украина не будет признавать действительными сделки, одной из сторон которых была РФ или оккупационные администрации.

Будет работать процесс верификации документов, предусматривающий переходный период, за который можно будет заменить оккупационные документы документами государственного образца.

К освобождению Крыма от российской оккупации нужно готовиться уже сейчас. Ранее Вікна рассказывали, как должна выглядеть реинтеграция полуострова во всех сферах жизни после деоккупации.