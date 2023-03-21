Вибухи в Джанкої: загадкова “бавовна”, що готує Крим до деокупації

Увечері 20 березня пролунали вибухи в Джанкої, що розташований у тимчасово окупованому українському Криму. Місцеві мешканці розповідали у соціальних мережах, що чули понад десять вибухів. Це не на жарт їх налякало.

Вибухи в Джанкої: що відомо

За кілька годин після вибухів у Джанкої стало відомо, що вони пролунали у районі аеродрому. За словами місцевих, ворожа авіація відлетіла від міста.

Згодом Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію щодо вибухів у Джанкої.

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— Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею, — йдеться у повідомленні.

Також у ГУР нагадали, що Калібр НК ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 км по наземних цілях та 375 км по морських.

Загадкова “бавовна” продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації, — зазначили у ГУР.

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Джанкой на карті

Поблизу міста Джанкой у Криму розташована військова авіабаза. Зараз її експлуатують ВМФ Росії у складі Чорноморського флоту. До 2014 році Джанкой був українським військовим аеродромом, а згодом став цивільним аеропортом.

Після початку повномасштабного вторгнення армія РФ перетворила аеродром біля міста Джанкой на головний логістичний хаб. Там базуються ударні російські гелікоптери.

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