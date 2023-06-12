Колись тут було місто. Як виглядає затоплений Херсон зараз — відео з дронів

Шкоду, нанесену окупантами підривом Каховської ГЕС, експерти й досі визначають з обережністю.

Вже зрозуміло, що непоправної кривди завдано не лише людям та їхнім поселенням, а й тваринам: під загрозою зникнення червонокнижні особи, що були національним надбанням.

Те, як виглядає затоплений Херсон зараз, можна побачити з кадрів дронів. Відео зображують масштаби повені в Херсонській області України.

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Підрив Каховської ГЕС швидко переростає в довгострокову екологічну катастрофу, що впливає на питну воду, запаси їжі та екосистеми Чорного моря.

Підрив Каховської ГЕС негативно впливає не лише на підконтрольні Україні території, а й однозначно відобразяться й в окупованому Криму. Чому там почали економити воду — розповідали в іншому матеріалі.

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