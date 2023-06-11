Вода відступає, але евакуація призупинена! Останні новини з Херсону

У Херсоні продовжує спадати рівень води. Це відбувається доволі швидко. І в деякі райони вже відкритий доступ.

Сьогодні з самого ранку у Херсоні сильний дощ. Але гідрологи кажуть, на ситуацію з водою це суттєво не вплине. А вода відступає. Відступає настільки швидко, що це вже візуально помітно. Ті райони, які були повністю затоплені ще вчора, сьогодні у пішій доступності. На місті постійно чергують гідрологи. Вимірюють рівень води.

Зараз кожні півгодини вимірюємо цілодобово. За минулу ніч, наприклад, на 35 сантиметрів впав. Тенденція така: 1-2 см. кожні півгодини, — розповідає гідролог Лора Мусіян.

Оскільки вола відступає, мешканці деяких будинків отримують доступ до своїх осель. Ми поспілкувалися із власником магазину, який знаходиться на першому поверсі. Чоловік каже, що не очікував, що так швидко буде надходити вода.

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Евакуаційні місії у зонах підтоплення на правому березі вже завершені, але там досі залишається багато людей. Це їх свідоме рішення — залишитись. Їм надають допомогу і волонтери, і рятувальники, які привозять човнами їм воду, їжу та інші необхідні речі. Сьогодні через дощ ці місії призупинені, оскільки доступ до цих районів ускладнений.

Детальніше у репортажі Ольги Читайло.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як вберегтися від плазунів, що з’явилися на Херсонщині.

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