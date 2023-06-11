Вода отступает, но эвакуация приостановлена! Последние новости из Херсона

Тем временем в Херсоне продолжает спадать уровень воды. Это происходит довольно быстро. И в некоторые районы уже открыт доступ.

Сегодня с утра в Херсоне сильный дождь. Но гидрологи говорят, что на ситуацию с водой это существенно не повлияет. А вода отступает. Отступает столь быстро, что это уже визуально заметно. Те районы, которые были полностью затоплены вчера, сегодня в пешей доступности. В городе постоянно дежурят гидрологи. Измеряют уровень воды.

Сейчас каждые полчаса измеряем круглосуточно. За минувшую ночь, например, на 35 сантиметров упал. Тенденция такова: 1-2 см. каждые полчаса, — рассказывает гидролог Лора Мусиан.

Поскольку вола отступает, жильцы некоторых домов получают доступ к своим домам. Мы пообщались с владельцем магазина, который находится на первом этаже. Мужчина говорит, что не ожидал, что так скоро будет поступать вода.

Сейчас также смотрят

Эвакуационные миссии в зонах подтопления на правом берегу уже завершены, но там до сих пор остается много людей. Это их сознательное решение остаться. Им оказывают помощь и волонтеры, и спасатели, привозящие лодками им воду, еду и другие необходимые вещи. Сегодня из-за дождя эти миссии приостановлены, поскольку доступ к этим районам затруднен.

Детальнее в репортаже Ольги Читайло.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как уберечься от появившихся в Херсонской области пресмыкающихся.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!