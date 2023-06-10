Вода отходит — появляются змеи. Как уберечься от пресмыкающихся, которые появились в Херсонской области

От затопленных районов Херсонской области все чаще поступают сообщения о большом количестве змей в регионе. После подрыва Каховской ГЭС их стало заметно больше, поэтому люди боятся и спрашивают, как вести себя со змеями. Читай в нашем материале подробно о нашествии змей и как от них уберечься.

Нашествие змей в Херсонской области: как себя вести и уберечься

Герпетолог Алексей Марущак рассказал Фактам ICTV.Здоровье, представляет ли ситуация со змеями в Херсонской области серьезную опасность и как уберечься от них людям. Алексей успокаивает, говорит, что страх перед пресмыкающимися часто бывает неоправданным.

Никакой чрезмерной или аномальной активизации змей пока нет. Также нет смертельно ядовитого вида змей на подтопленных территориях, — говорит герпетолог.

На подтопленных территориях могут встретиться шесть видов змей, среди которых два вида ужей — обычный и водяной. Другие — полоз желтобрюхий и сарматский, медянка и гадюка степная.

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Надо знать о каждом виде, чтобы обезопасить себя, детей и животных. Ужи — это змеи среднего размера, они имеют желтые или оранжевые ушки. Водяной уж чаще всего оливкового цвета, он имеет шахматный узор на теле. Питаются рыбой и живут возле берегов.

Полозы внесены в Красную книгу Украины, поэтому их ни в коем случае нельзя убивать. Полоз большой по размеру, имеет желтое брюшко, узоров на теле нет. У сарматского полоза есть черные полоски у глаз и на теле.

Полозы могут шипеть и извиваться на людей, если загнаны в угол, но они не ядовиты, поэтому опасности не представляют. Укус полоза нужно обеззаразить, если есть возможность — получить консультацию врача.

Редко, но встречается в Херсонской области медянка обычная. Она медного цвета и имеет вдоль тела полосу темных пятнышек. На голове у нее два пятна, которые напоминают корону. Змея может кусаться, но она не ядовита.

Единственной ядовитой змеей в Херсонской области может быть гадюка степная. Ее ареал распространения — левобережная Херсонская область. После подрыва ГЭС водой ее могло отнести и на правый берег, поэтому нужно быть внимательными.

Степная гадюка маленькая и неповоротливая. У нее зигзагообразный узор на теле, если человек ее трогает — гадюка может укусить, яд несмертельный, но действовать нужно быстро.

Если укусила степная гадюка: сними кольца и браслеты с рук, не двигай сильно рукой, чтобы не разгонять кровь. На месте укуса может появиться отек, повышенная температура тела, рвота или головокружение.

Нужно как можно быстрее добраться до больницы, чтобы ввести противоядную сыворотку или провести симптоматическое лечение, пока яд не выйдет из организма.

Ни в коем случае после укуса степной гадюки нельзя: убивать змею, прижигать место укуса или прикладывать лед. Не пей алкоголь, не высасывай яд. Также нельзя перетягивать жгутом место укуса.

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС сейчас очень нуждаются в нашей поддержке. Чтобы твоя гуманитарная или финансовая помощь нашла своего получателя, читай о надежных организациях и фондах.

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